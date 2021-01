Lewis Bridger ogłosił powrót do żużlu. Miał kilka lat przerwy, dorobił się imponującej muskulatury, ale w jego ostatnim klubie ROW-ie Rybnik mało kto w niego wierzy. Wyjątkiem jest prezes Krzysztof Mrozek, który już nawet porozmawiał sobie z niedowiarkami i jest gotów się z nimi założyć, że Bridger odpali, a on go zakontraktuje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Mamy 12 milionów, budujemy Motor. Wideo INTERIA.TV

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik, gdy tylko przeczytał, że w jego klubie są tacy, którzy nie wierzą w udany powrót Lewisa Bridgera do żużla, szybko ustalił, kto ma wątpliwości i zrobił tym ludziom wykład na temat Anglika i jego szans w żużlu, a do nas zadzwonił i stwierdził wprost: - Ja wierzę w Bridgera i jeśli tylko odpali na angielskich torach, to będę pierwszym, który zaproponuje mu kontrakt - mówi nam Mrozek.

Reklama

Bridger to był niewątpliwie wielki żużlowy talent. Kilkanaście lat temu nie bez powodu stawiano go na równi z Taiem Woffindenem. Ten drugi został 3-krotnym mistrzem świata, a Bridger dał sobie z żużlem spokój. Miał pojedyncze wyskoki, zaliczał dobre mecze, ale nie potrafił się w 100 procentach poświęcić sportowi. Nie miał tyle determinacji, co jego kolega, nie postawił wszystkiego na jedną kartę.

W ostatnim czasie Bridger sporo pracował na siłowni. Dorobił się zresztą imponujących bicepsów. To jednak niekoniecznie musi pomóc, bo zbyt duża masa raczej w żużlu przeszkadza. Motocykl woli lżejszych zawodników. Muskulatura jest w tej sytuacji zbędna. Prezes Mrozek twierdzi jednak, że jeśli tylko Bridger będzie chciał, to spali zbędny tłuszcz i pokaże innym, jak się jeździ, bo pewnych rzeczy się nie zapomina, a Lewis na motorze potrafił dokonywać cudów. Czas pokaże, czy tak się stanie i czy ROW ustawi się w kolejce po Bridgera.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!