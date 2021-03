Żużel. Prezes ROW-u Rybnik ostro: Żadnego przekładani ligi, a prezesowi Włókniarza dziękuję za trenera Cieślaka

W połowie marca GKSŻ zdecyduje, czy przełożyć start eWinner 1. Ligi o miesiąc. Prezes ROW-u Rybnik jest przeciw i nie przebiera w słowach. Mówi, że przełożenie ma związek, z tym że niektórym braknie na wypłaty, bo odpadną im przychody z dnia meczu. – Nad moją głową nie wisi napis: nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecam. Albo ktoś jest rozsądny, albo sobie robi jaja – stwierdza Krzysztof Mrozek.

Dariusz Ostafiński, Interia: Spekuluje się, że start eWinner 1. Ligi może być przełożony o miesiąc. Pan jest za?

Krzysztof Mrozek, prezes ROW-u Rybnik: Jestem przeciw. Nie widzę żadnego powodu.

Dlaczego?

- Choćby, dlatego że czas konsultacji minął dwa miesiące temu. Wtedy układaliśmy kalendarz, wtedy trzeba było mówić o przekładaniu. Nie ma się co bawić w przekładanie, bo sytuacja pandemiczna lepsza nie będzie, więc tylko sobie kłopotów narobimy.

Może pańscy koledzy prezesi liczą, że za miesiąc kibice wrócą na stadiony.

- Jeśli inne kluby liczą na kibica, to niech wpierw popatrz na statystyki. Przy tylu zakażeniach nikt nie pozwoli wejść ludziom na stadion, ani teraz, ani za miesiąc. Za dwa też.

A kibice w ogóle w tym roku wrócą?

- Chciałbym, żeby tak się stało, ale jestem pełen obaw. Liczę się z tym, że możemy jechać cały sezon bez nich. Jak będzie 25 procent w późniejszej fazie ligi, to będzie dobrze. Jak będzie 50, to już całkiem super.

Pana stać na jazdę bez przychodów z dnia meczu?

- Kontraktując zawodników, mierzę siły na zamiary. U mnie nie ma, jak u innych, że nad głową wisi napis: nikt ci tyle nie da, ile ja ci obiecam. No a teraz mamy kombinacje alpejskie, żeby odsunąć problem w czasie, bo stąd te rozmowy o opóźnianiu startu. Moim zdaniem, albo ktoś jest rozsądny, albo robi sobie jaja z ligi.

Są jednak kluby, które zwyczajnie liczyły na wpływy z biletów i teraz liczą na to, że jak opóźni się ligę o miesiąc, to zepną budżet.

- Takich klubów i takich prezesów nie powinno być. Co to jest? Kolejny świat równoległy. Ja też mogłem mieć dwóch innych zawodników, gdyby nie przyszli panowie A, B, C i D i nie obiecali im więcej. Teraz się okazuje, że ci panowie kłamali, że nie mają kasy, a to jest nieczysta gra i ja nie mam zamiaru pomagać teraz tym, którzy tak grali.

A co myśli o tym trener Marek Cieślak?

- Jest tego samego zdania, co ja. Rozmawialiśmy o tym, że nie po to teraz trenujemy i generujemy koszty, nie po to zawodnicy się przygotowują, żeby ktoś w połowie miesiąca powiedział nam, że nie jedziemy. Jeśli tak zrobimy, to będzie totalny burdel. Nikomu to nie pomoże. A swoją drogą szkoda, że nie mogę zadzwonić do prezesa Michała Świącika i podziękować mu za trenera Cieślaka.

Dlaczego pan nie może?

- Nie mogę, bo z tego, co słyszałem, to prezes Michał uczestniczył w spektakularnej akcji z gaszeniem pożaru auta i ma poparzone palce, więc chyba nie będzie mógł odebrać. Ale jak oparzenie zniknie, to podziękuję mu za incydent z Markiem w Częstochowie, bo dzięki temu on stał się wolny, ja go wziąłem i teraz jestem zadowolony. Dogadaliśmy się w pół godziny, teraz też nam się dobrze układa. Ja przy drużynie nie mam nic do roboty. Po raz pierwszy od dawna.

