​Żużel. Prezes Michał Świącik sprowadził do Częstochowy wielki talent! Szymon Ludwiczak z kontraktem we Włókniarzu

Eltrox Włókniarz z samego rana poinformował o pozyskaniu z Rybek Rybnik Szymona Ludwiczaka, jednego z najlepszych mini żużlowców w Polsce. Młody zawodnik zakończył już przygodę z mini żużlem i w klasach 250cc oraz 500cc, będzie szkolił się w Częstochowie pod okiem Piotra Świderskiego oraz Sławomira Drabika.

Michał Świącik jest prezesem, który bacznie obserwuje poczynania zawodników na mini torze. Szymon Ludwiczak był pod okiem sternika Eltrox Włókniarza już od dwóch lat. Rybniczanin pod koniec poprzedniego sezonu został nawet zaproszony na treningi do Częstochowy. Najwidoczniej zrobił duże wrażenie na Piotrze Świderskim i Sławomirze Drabiku, bo właśnie związał się z klubem spod Jasnej Góry długoterminowym kontraktem. Teraz będzie uczył się rzemiosła od tych dwóch szkoleniowców.

Przed laty podobną drogę obrał Józef Jarmuła, który również pierwsze żużlowe kroki stawiał w Rybniku, następnie miał krótką przygodę w Świętochłowicach, aż w końcu przeniósł się na stałe do Włókniarza Częstochowa. Ludwiczak to jeden z najlepszych mini żużlowców w Polsce. Wychowanek Rybek Rybnik w najbliższych tygodniach przystąpi do egzaminu na licencję żużlową w klasie 250cc. Uwaga - ma reprezentować klub spod Jasnej Góry do końca wieku juniorskiego!

Ludwiczak zajął drugie miejsce w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski w miniżużlu, który odbył się we wrześniu 2020 roku w Rybniku. Zwyciężył wówczas Antoni Kawczyński z GKŻ Wybrzeże Gdańsk, a trzecią lokatę zajął Mikołaj Duchiński ze Stali Toruń.





