Sławomir Knop, nowy prezes Metalika Recykling Kolejarza Rawicz wprost nazywa siebie kibolem. Chce odbudować klub i sprawić, by przestał on być tylko poligonem doświadczalnym dla Fogo Unii Leszno. Ma też konkretny plan na weterana w swoim składzie - Damiana Balińskiego.

Knop został prezesem rawickiego klubu w listopadzie tego roku. Wcześniej zarządzał firmą sponsorującą drużynę. - Ja jestem przede wszystkim starym i wielkim "kibolem" sportu żużlowego. To chyba najważniejsze - mówi bez ogródek "Tygodnikowi Żużlowemu". - Nie ukrywam, że przede wszystkim kibicowałem Unii Leszno. Ale, że jestem też prezesem firmy, która wspiera w ostatnim czasie Kolejarz Rawicz, to jak popatrzyłem z bliska jak funkcjonuje ten klub, zdecydowałem się zaangażować jeszcze mocniej i pomóc w odbudowie i postawieniu go na nogi - tłumaczy. -Muszę przez dwa lata spróbować czy dam radę, czy nie. Poprzednik? Może by nawet chciał, ale zdecydowałem, że biorę to na siebie. Z boku to wszystko naprawdę mi się nie podobało - dodaje.

W ostatnich latach Kolejarz Rawicz stał się w oczach kibiców najsłabszą drużyną w Polsce, synonimem miernego poziomu sportowego. -Chcę, żeby to się zmieniło. Przede wszystkim trzeba wziąć się za organizację Kolejarza i znalezienie lepszych sponsorów - uważa Knop. Poprawę wyników zamierza rozpocząć już od 2021 roku. - Celem na nowy sezon jest wygranie wszystkich meczów na domowym torze oraz awans do fazy play-off. Myślę, że jest to realny i możliwy do zrealizowania plan - zapowiada prezes.

Mimo to, świeżo upieczony działacz nie przeprowadził zdecydowanej ofensywy na rynku transferowym. Jedynym poważnym ruchem jego klubu było ściągnięcie Damiana Dróżdża z Wilków Krosno. - Znam Damiana bardzo dobrze, bo sam osobiście sprowadziłem go do Rawicza i dalej będzie pod moją opieką - mówi Knop. - Ja sporo rozmawiam z trenerami, choćby z Piotrem Baronem czy Romanem Jankowskim. I jeden, i drugi doradzili mi, że warto postawić na tego chłopaka i dać mu szansę w Kolejarzu - dodaje działacz.

Drugim - obok mizernego poziomu sportowego - skojarzeniem kibiców z Kolejarzem Rawiczem jest bez wątpienia Fogo Unia Leszno. Klub, który w ostatnich latach zdominował PGE Ekstraligę uczynił z Niedźwiadzków de facto swoje rezerwy. Łatwo można wyczuć, że taki stan rzeczy nie do końca podoba się nowemu włodarzowi. - Nie ma już czasu na jakieś wielkie zmiany, ale może w sezonie 2022 już niektórych zaskoczymy - zdradza. - Na pewno dalej chcemy współpracować z leszczyńskim klubem, bo od nich można się wiele dobrego nauczyć. Nie chcemy być jednak dalej poligonem doświadczalnym. Chętnie damy szansę juniorom z Leszna, ale co z pozostałymi zawodnikami, to nie wiem - ucina.

Zdjęcie Damian Baliński kontra Mateusz Szczepaniak / Jakub Janecki / Newspix

