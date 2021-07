Żużel. Premiership. Nieśmiertelny Harris poprowadził drużynę do wygranej

Wydawało się, że Belle Vue Aces jedzie do King's Lynn po pewne zwycięstwo. Zespół, który wyraźnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, postawił jednak opór przeciwnikowi. Znakomite spotkanie w barwach gospodarzy pojechał Richards Lawson. Doświadczony żużlowiec nie jest w Polsce szczególnie znany, gdyż nie występował w polskiej lidze. W tym przypadku mowa o "młodym talencie". Żużlowiec w lutym skończył już 35 lat.

Wiek to tylko liczba. Lawson odjechał kapitalne zawody, kończąc je z dorobkiem 17 punktów. To jego postawa sprawiła, że King's Lynn Stars nieoczekiwanie wygrało. U gości bardzo dobrze spisywał się Daniel Bewley. Zawodnik Betard Sparty Wrocław nie miał jednak wsparcia od kolegów z drużyny, która straciła cenne punkty. Zamiast pozycji lidera, Aces musi uważać, by nie stracić miejsca na rzecz Peterborough Panters.

Reklama

Pantery zrobiły swoje w Sheffield, wygrywając 50:40. Głównie do zwycięstwa przyczynił Chris Harris. 38-latek najlepsze lata jazdy niewątpliwie ma za sobą. Nie oznacza to, że w swoim kraju nie przywozi on cennych punktów. Wręcz przeciwnie, Harris regularnie wciela się w rolę lidera i przypomina sobie oraz kibicom, że potrafił przed laty rywalizować nawet w cyklu Grand Prix.

Choć Tygrysy z tego pojedynku wyszły pokonane, dużo powodów do zadowolenia ma Adam Ellis. 25-latek przechodzi dość trudny okres. W Polsce kompletnie nie wypalił, dlatego nie wydaje się, by 7R Stolaro Stal Rzeszów szybko dała mu kolejną okazję do jazdy. Takimi występami, jak w czwartek, żużlowiec zwraca jednak na siebie uwagę. 16 zdobytych punktów uratowało gospodarzy przed dotkliwą porażką. O zwycięstwie nie było mowy, skoro drugi najlepszy zawodnik zespołu - Kyle Howarth, zdobył tylko połowę punktów Ellisa.

Wyniki:

King's Lynn Stars - Belle Vue Aces 46:44



Najlepsi zawodnicy Stars: Richards Lawson 17+1, Thomas Jorgensen 8+2

Najlepsi zawodnicy Aces: Daniel Bewley 14+2, Richie Worrall 9+2

Sheffield Tigers - Peterborough Panters 40:50

Najlepsi zawodnicy Tigers: Adam Ellis 16, Kyle Howarth 8+1

Najlepsi zawodnicy Patners: Chris Harris 16+1, Urlich Ostergaard 11