Żużel. Pora przestać zapraszać Walaska na zawody indywidualne? Przyjechał tylko po to, by nie dostać kary

45-letni zawodnik jest postacią bardzo specyficzną i osobą o trudnym charakterze. Nie ma już nawet sensu przytaczać jego słynnych rozmów z arbitrami. Przede wszystkim jednak to typ człowieka, który jedzie, jak mu się chce. Jak mu się z kolei nie chce, to nie jedzie. I nawet nie próbuje udawać, że jest inaczej. Niezależnie od rangi zawodów. Bardzo często już po pierwszym wyjeździe Walaska na tor można się zorientować, czy będzie jeździł na serio. W niedzielę w Gdańsku dotknął taśmy, a na Twitterze pojawiły się głosy, że więcej na torze go nie zobaczymy. Przypuszczenia okazały się słuszne. Walasek rzekomo źle się poczuł (choć wcale na chorego nie wyglądał) i do końca turnieju się nie pojawił.

Kibicom zatem wróciły wspomnienia sprzed roku, kiedy to w Bydgoszczy podczas tych samych zawodów, Walasek zachował się podobnie. Tym razem jednak zaszczycił fanów pięciokrotnym wyjazdem na tor. Najpierw ukończył bieg na trzecim miejscu, a potem cztery razy zjeżdżał z powodu awarii maszyny. Wyglądało to jednak tak, jakby po prostu zamykał gaz i demonstracyjnie zjeżdżał na murawę. Nie był nawet zdenerwowany, a przecież zawodnik po kilku defektach zazwyczaj jest wściekły. Zwłaszcza tak porywczy charakter, jak Walasek właśnie.

Nie męczmy siebie i jego

Walasek w tego typu zawodach startuje, bo w eWinner 1. Lidze spisuje się bardzo dobrze. Tam są pieniądze, więc warto się starać. Plasuje się w czołówce klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców rozgrywek, więc z automatu dostaje zaproszenie do udziału w indywidualnych mistrzostwach ligi. Jemu jednak te zawody radości nie sprawiają, bo w zasadzie nie ma z nich specjalnego zysku, poza satysfakcją i prestiżem. Walasek przyjeżdża, żeby "odbębnić" i nie dostać kary z tytułu braku stawienia się na zawody.

Może warto pomyśleć nad pomijaniem pana Grzegorza przy ustalaniu listy startowej przyszłorocznych mistrzostw ligi? Niech za niego pojedzie kolejny w klasyfikacji żużlowiec, chętny do walki i ambitny. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do jazdy, a kibice nie będą musieli oglądać kpiącego sobie z nich uczestnika zawodów. Takie podejście u Walaska raczej nigdy już się nie zmieni, więc dawanie mu kolejnych szans nosi znamiona działania kompletnie bezsensownego. Nic na siłę.