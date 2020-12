PGG ROW Rybnik dołączył do grona wspierających małą Ninę – ciężko chorą siostrzenicę żużlowego arbitra, Pawła Słupskiego. Na licytację wystawiono żużlowy trening pod okiem świetnych trenerów – Antoniego Skupienia i Marka Cieślaka.

U niespełna półtorarocznej Niny zdiagnozowano SMA, chorobę zwaną inaczej "chorobą Werdniga-Hoffamana" - rdzeniowy zanik mięśni. Wraz z jej postępowaniem zanikają neurony w rdzeniu kręgowym. Dziewczynka znajduje się obecnie pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie podaje się jej refundowany przez polskie państwo lek. Jego zadaniem, nie jest jednak wyleczenie dziecka, a jedynie zatrzymanie postępów choroby.

Nadzieją dla Niny i jej rodziny jest terapia genowa w USA. To nowatorska metoda, wdrożona dopiero w 2019 roku. Niestety jej koszt jej niewyobrażalnie wielki. W przeliczeniu wynosi on aż 9 milionów złotych. Co gorsza, czas jest ograniczony. Ze względu na limit masy ciała, dopuszczone do leczenia może być tylko dziecko lżejsze niż 13,5 kilograma.

Środowisko żużlowe kolejny raz zmotywowało się do przekazywania pieniędzy. O jego dobrym sercu wcześniej przekonał się choćby Tomasz Gollob, gdy cały świat czarnego sportu słał środki mające pomóc mu w rehabilitacji po fatalnym upadku na torze motocrossowym w Chełmnie w 2017 roku.

PGG ROW Rybnik w środę rozpoczął charytatywną aukcję na portalu Allegro. Zwycięzca licytacji weźmie udział w treningu żużlowym na torze przy Gliwickiej 72. To świetna okazja, by zobaczyć czarny sport od środka - poznać jego kuluary, przyjrzeć się pracy mechanika, a ostatecznie samemu zasiąść na motocyklu i wykręcić kilka kółek pod okiem byłego selekcjonera reprezentacji Polski i aktualnego szkoleniowca rybnickiego zespołu - Marka Cieślaka oraz słynnego nie tylko na Śląsku, ale i w całym kraju byłego żużlowca - Antoniego Skupienia. W ciągu 24 godzin stawka wzrosła już 5-krotnie! Wyjściową cenę było 500 zł, około godziny 12 w czwartek najwyższa oferta wynosiła już 2600 zł.

Wyrazy wsparcia płyną też z innych żużlowych ośrodków. Podobną do rybnickiej ofertę treningu wystawiło na aukcję również Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Leigh Adams przekazał swój srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski z 1991 roku. Pomóc Ninie chcą również osoby niezwiązane bezpośrednio z czarnym sportem. Jest wśród nich choćby znany muzyk - Dawid Podsiadło, który przekazał swoją bluzę i bestsellerową płytę "Małomiasteczkowy" z autografem.

Zdjęcie Sędzia Paweł Słupski z prawej / Marcin Karczewski / Newspix

