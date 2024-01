Żużel. Polskie perełki w Ekstralidze. Staną przed największym wyzwaniem

W naszym sporcie utarło się powiedzenie, że do sukcesu potrzeba silnych juniorów. Zeszłoroczni finaliści PGE Ekstraligi zakontraktowali tym samym dwie młode perełki, które zadebiutują w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wiktor Przyjemski. "Złote dziecko" w PGE Ekstralidze

O Wiktora Przyjemskiego zabiegała masa klubów. Najwięcej mówiło się swego czasu o Lublinie, Wrocławiu i Gorzowie. 18-latek trafił ostatecznie do Platinum Motoru, czyli najbogatszego i najlepszego obecnie klubu żużlowego. Co ciekawe nie była to największa oferta, jaką miał otrzymać wychowanek bydgoskiej Polonii.