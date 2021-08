Finał Drużynowych Mistrzostw Europy U23 odbywał się w takiej kategorii wiekowej po raz pierwszy w historii. Wcześniej o młodzieżowy czempionat starego kontynentu rywalizowały zespoły do 19. roku życia. Nowa formuła wydaje się być skrojona na miarę pod reprezentantów Polski - skład jakim dysponował w niedzielę selekcjoner Rafał Dobrucki wyglądał na tle rywali jak najnowszy model Ferrari przy Polonezie Caro.

Jakub Miśkowiak, Wiktor Lampart, Gleb Czugunow, Bartosz Smektała i Dominik Kubera - mimo młodego wieku każdy z nich śmiało może być uznawany za członka ścisłej światowej czołówki. W szeregach przeciwników próżno było szukać zawodników podobnej klasy. Nawet stawiani w roli głównych rywali Polaków Duńczycy - mimo iż Patrick Hansen czy Jonas Jeppesen to nazwiska powszechnie znane miłośnikom czarnego sportu - wyraźnie od nich odstawali.

Niepoprawni marzyciele fantazjujący o sensacyjnych wynikach z nadzieją spoglądali na Łotyszy. Francis Gusts czy Oleg Michaiłow są wszak uznawani za bardzo perspektywicznych zawodników, a sam Lokomotiv Daugavpils słynie w Polsce jako wylęgarnia talentów. Sobotnie ulewy odebrały jednak gospodarzom atut własnego toru i ostatecznie musieli oni zadowolić się brązowym medalem.

Co ciekawe, każdy z polskich gwiazdorów stracił jakieś punkty! To o tyle dziwne, że wielu kibiców przepowiadało, iż każdy z naszych reprezentantów zakończy zawody jako niepokonany. Najbardziej niepocieszonym z nich jest dziś zapewne Gleb Czugunow. Trener Dobrucki wymienił go rezerwowym Dominikiem Kuberą po zerze przywiezionym w pierwszym wyścigu. Atmosfera w parku maszyn była jednak na tyle luźna, że Rosjanin z polskim paszportem zdążył wytłumaczyć się kibicom jeszcze przed zakończeniem zawodów.

Wyniki (za speedwaynews.pl):

I. Polska: 47

9. Jakub Miśkowiak (3,3,3,1,3) 13

10. Wiktor Lampart (3,3,2,2,1) 11

11. Gleb Czugunow (0,-,-,-) 0

12. Bartosz Smektała (3,3,2,1,3) 12

19. Dominik Kubera (2,3,3,3) 11



II. Dania: 35

13. Patrick Hansen (2,1,0,2,1) 6

14. Frederik Jakobsen (1,3,2,3,2) 11

15. Jonas Jeppesen (1,2,3,2,2) 10

16. Mads Hansen (1,2,1,2,2) 8



III. Łotwa: 27

5. Daniił Kołodinski (0,0,-,-,2) 2

6. Ernest Matjuszonok (-,-,1,0) 1

7. Ricards Ansviesulis (0,2,0,1,1) 4

8. Francis Gusts (2,1,1,3,3) 10

18. Oleg Michaiłow (3,1,2,3,1) 10



IV. Niemcy: 11

1. Lukas Fienhage (2,0,0,-,0) 2

2. Michael Härtel (0,0,0,1,0) 1

3. Lukas Baumann (1,1,1,0,0) 3

4. Norick Blödorn (2,0,3,0,D) 5

17. Marius Hillebrand (0) 0



Bieg po biegu:

1. Smektała, Blödorn, Jakobsen, Kołodinski

2. Michaiłow, Hansen, Baumann, Czugunow

3. Miśkowiak, Gusts, Jeppesen, Härtel

4. Lampart, Fienhage, Hansen, Ansviesulis

5. Miśkowiak, Hansen, Michaiłow, Blödorn

6. Lampart, Jeppesen, Baumann, Kołodinski

7. Smektała, Ansviesulis, Hansen, Härtel

8. Jakobsen, Kubera, Gusts, Fienhage

9. Blödorn, Lampart, Gusts, Hansen

10. Miśkowiak, Jakobsen, Baumann, Ansviesulis

11. Kubera, Michaiłow, Hansen, Härtel

12. Jeppesen, Smektała, Matjuszonok, Fienhage

13. Gusts, Hansen, Smektała, Baumann

14. Kubera, Jeppesen, Ansviesulis, Blödorn

15. Jakobsen, Lampart, Härtel, Matjuszonok

16. Michaiłow, Hansen, Miśkowiak, Hillebrand

17. Kubera, Kołodinski, Hansen, Härtel

18. Smektała, Hansen, Michaiłow, Fienhage

19. Miśkowiak, Jeppesen, Ansviesulis, Baumann



20. Gusts, Jakobsen, Lampart, Blödorn (D)