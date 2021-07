Abramczyk Polonia Bydgoszcz nie zwalnia tempa. Po domowym zwycięstwie 59:31 ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk, jeszcze wyżej pokonali Aforti Start. Kibicom w Bydgoszczy czwartkowa wygrana smakuje tym lepiej, iż była długo wyczekiwana - starcie udało się rozegrać dopiero w trzecim terminie. Wcześniej przeszkodziła pogoda.

Aż trzech zawodników Abramczyk Polonii Bydgoszcz zanotowało tego dnia komplet punktów. O ile w przypadku Wadima Tarasienki nie jest to bynajmniej żadna sensacja, to w kontekście wracającego do jazdy po kontuzji Davida Bellego oraz 16-letniego Wiktora Przyjemskiego możemy mówić o sporej sensacji! Szczególnie długo będzie się rzecz jasna mówić o fenomenalnej dyspozycji bydgoskiego młodzieżowca, jednak na uznanie zasługuje praktycznie cała drużyna. Wygrać wyścigu nie zdołał tylko 20-letni Nikodem Bartoch.

Znacznie odmienne są nastroje w Gnieźnie. Najlepszy zawodnik Aforti Startu - Timo Lahti zdobył zaledwie 8 punktów. Należy jednak oddać drużynie z pierwszej stolicy Polski, iż jej liderzy mieli w Bydgoszczy ogromnego pecha. Oskar Fajfer zainkasował na swe konto całe abecadło - został wykluczony, zaliczył taśmę i zmagał się z defektem motocykla. Peter Kildemand wycofał się zaś z jazdy po upadku w drugiej serii startów. Całkiem nieźle spisywał się co prawda Kevin Fajfer, ale on także musiał odpuścić jeden bieg po wypadku. Stan zdrowotny gnieźnian wciąż nie jest znany.

Do Ekstraligi na przekór prezesowi?

Tak wielki pogrom każe bydgoszczanom spoglądać w stronę górnej czwórki tabeli. Wydają się na tyle rozpędzeni, że mogą się jeszcze w niej znaleźć. To warte wspomnienia, gdyż jeszcze niedawno - po przegranej za 3 punkty w Łodzi - większość ekspertów wyrzuciła taki scenariusz do kosza na śmieci.

Co później? Prezes Jerzy Kanclerz na każdym kroku przypomina, że w tym roku celem jego klubu nie jest awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Niewykluczone jednak, że mimo to Abramczyk Polonii uda się zwyciężyć w eWinner 1. lidze. Po ich stronie leży przede wszystkim atut własnego oraz limit pecha, który wydaje się wyczerpany już na najbliższych kilka lat.

ABRAMCZYK POLONIA Bydgoszcz 62

AFORTI START Gniezno 28





Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

9. Daniel Jeleniewski 9+3 (3,2*,2*,0,2*)

10. David Bellego 15 (3,3,3,3,3)

11. Grzegorz Zengota 8+1 (2*,1,2,3,-)

12. Andreas Lyager 5+1 (1,0,1*,3)

13. Wadim Tarasienko 13+2 (3,3,3,2*,2*)

14. Wiktor Przyjemski 10+2 (3,2*,2*,3)

15. Nikodem Bartoch 2 (0,1,1)

16. Aleksiej Pilacs



Aforti Start Gniezno:



1. Peter Kildemand 1 (1,w,-,-,-)

2. Phillip Hellstroem-Baangs 2 (-,-,0,2)

3. Oskar Fajfer 4 (t,3,1,w,d)

4. Kevin Fajfer 4+2 (1,2*,0,1*,w)

5. Timo Lahti 9 (3,1,3,1,1)

6. Marcel Studziński 2 (2,0,0)

7. Mikołaj Czapla 1+1 (0,1*,0,0)



8. Frederik Jakobsen 6 (0,2,1,2,1)