Żużel. Polonia nie może już popełnić błędu. W najważniejszym momencie wróci lider?

Przez prawie całe spotkanie w Łodzi wydawało się, że Polonia utrzyma bonus. Orzeł w końcówce złamał rywala, finalnie wygrywając 51:39. - Zabrakło punktów. Mieliśmy nierówny skład. Dobrze zaczął Daniel Jeleniewski, źle Adrian Gała, a potem wszystko się odwróciło. Seniorów brakowało, dlatego szansę w nominowanym dostał Wiktor Przyjemski, lecz wyszedł tam brak objeżdżenia - przyczyny porażki wskazał Lech Kędziora. - Zabrakło nam startów. Cały czas je przegrywaliśmy i to zaważyło. Sama walka na trasie nie wystarczyła - dodał w rozmowie z klubowymi mediami Wiktor Przyjemski.

Młody zawodnik mógł być zadowolony ze swojego występu. W trzech biegach zebrał on 6 punktów i 2 bonusy, dostając kolejną szansę w biegu nominowanym. Przede wszystkim oko cieszyła jazda 16-latka, który nie bał się atakować i rozpędzać motocykla. - W 14 biegu mogłem jeszcze coś uszczknąć. Ogólnie dobrze to wyglądało - stwierdził junior.

Miejsca na błędy już nie ma

Większych powodów do radości bydgoszczanie nie mają. Porażka utrudniła Polonii sytuację w tabeli. Straty do czołowej czwórki wydają się trudne do odrobienia. Kluczowe okażą się najbliższe domowe mecze zespołu. 5 lipca Gryfy podejmą Zdunek Wybrzeże Gdańsk, natomiast 9 lipca do Bydgoszczy zawita Aforti Start Gniezno. Gospodarze potrzebują zwycięstw, inaczej cel na sezon nie zostanie osiągnięty.



- Nadchodzące starcia są bardzo ważne. Mamy przecież wejść do fazy play-off. Na pewno powalczymy o pełną pulę - powiedział Kędziora. - Następne mecze są istotne. Musimy je wygrać z bonusami, żeby myśleć o play-off. Na pewno zrobimy wszystko, by osiągnąć cel - stwierdził z kolei Przyjemski.



Przed meczami pojawiają się dobre wiadomości dla Polonii. - Najpewniej w następnym spotkaniu wystąpi już David Bellego - powiedział menadżer. Francuz jest jednym z liderów zespołu, więc jego powrót ma duże znaczenie. Obecnie widać jego brak, gdyż oprócz Wadima Tarasienki w drużynie brakuje zawodnika gwarantującego pokaźną zdobycz.

