3,3 miliona złotych, tyle ma wynieść budżet Abramczyk Polonii Bydgoszcz na sezon 2021. – To jeszcze nie jest budżet na PGE Ekstraligę, ale jak koronawirus nie da za bardzo popalić, to coś nam zostanie w kasie – mówi prezes klubu Jerzy Kanclerz.

Jerzy Kanclerz, prezes Abramczyk Polonii Bydgoszcz jest na etapie konstruowania budżetu na sezon 2021. W tym roku miał nieco ponad 2,5, w przyszłym chce mieć 3,3 miliona złotych. - To nie jest poziom PGE Ekstraligi, ale idziemy do tego małymi kroczkami - mówi nam Kanclerz.

W sumie Polonia mogłaby w tym roku mieć budżet nawet na poziomie 5 milionów, ale musiałaby dostać rundę Grand Prix. Sporo się o tym mówi, ale konkretów nie ma. - BSI nie zgłosiło się z propozycją organizacji Grand Prix ani do klubu, ani do miasta - wyjaśnia Kanclerz. - Gdyby tak się stało, to na pewno nie powiedzielibyśmy: nie. Uważam, że jesteśmy gotowi na taki wielki turniej. Dla kibiców to też byłaby fajna sprawa, bo ostatnie Grand Prix mieliśmy w Bydgoszczy w 2014 roku.

Zdaniem Kanclerza prędzej będzie jednak SEC niż GP. - W tym sezonie robiliśmy rundę, było dobre ściganie, więc liczę, że One Sport znowu się odezwie - komentuje Kanclerz, choć akurat na tych zawodach zarobić się nie da. A już na pewno nie da się zarobić takiej kasy, jak na GP. Najlepsi w Polsce wyciągają z rundy 2 miliony zysku. Dlatego napisaliśmy, że przy rundzie GP budżet Polonii mógłby wynieść nie 3,3, lecz 5 milionów złotych.

W Bydgoszcz nie ma jednak ciśnienia, by za rok walczyć o awans. Inna sprawa, że sporo ostatnio mówi się o powiększeniu PGE Ekstraligi, a to byłaby szansa dla Polonii. - Ja jestem za dziesięcioma drużynami, ale to musi być zrobione tak, że wiemy o tym rok prędzej. Jeśli przed startem sezonu 2021 zostanie ogłoszone powiększenie od 2022, to nie ma sprawy. Optowałbym jednak za tym, żeby w takiej sytuacji wchodziły bezpośrednio dwa zespoły pierwszej ligi, a ten trzeci jechałby w barażu z ostatnią drużyną PGE Ekstraligi. Tylko wtedy będzie to miało sens - kwituje Kanclerz.