Polonia Bydgoszcz to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Kłopoty finansowe sprawiły, że żużel nad Brdą - w ostatnich latach - przeżywał spory kryzys. "Gryfy" znalazły się na dnie, teraz powoli się odradzają i znów zaczynają mierzyć wysoko. Do czasów świetności daleko, daleko też do takiego wychowanka jak Tomasz Gollob.

Największe sukcesy

Polonia Bydgoszcz w Drużynowych Mistrzostwach Polski siedmiokrotnie sięgała po złote medale - ostatni raz w 2002 roku, kiedy o sile zespołu znad Brdy decydował przede wszystkim Tomasz Gollob. "Gryfy" na szczycie meldowały się jeszcze w sezonach 1955, 1971, 1992, 1997, 1998, 2000. To nie koniec miejsc na podium - dodajmy oczywiście też siedem srebrnych krążków oraz jedenaście brązowych. Bydgoszczanie aż 25 razy kończyli rozgrywki w czołowej trójce, co pozwala im zajmować czwartą lokatę w klasyfikacji medalowej wszech czasów (DMP).

Nad Brdą w przeszłości cieszyli się także z sukcesów juniorów. W Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostwach Polski Polonia triumfowała dwukrotnie (1989, 2011), trzykrotnie natomiast zdobywała srebrne i brązowe krążki. Złote medale w 2011 wywalczyli wychowankowie: Szymon Woźniak, Damian Adamczak i Mikołaj Curyło. Karol Jóźwik był rezerwowym, lecz nie wyjechał na tor. Ich kariery potoczyły się różnie - Woźniak to mistrz Polski z 2017 roku, pozostali już się nie ścigają na żużlu. Bydgoszczanie aż 11 razy sięgali po złoto w Mistrzostwach Polski Par Klubowych - w tych rozgrywkach mają jeszcze sześć srebrnych i dwa brązowe krążki. W zmaganiach parowych juniorów osiągnięcia są troszkę mniej okazałe - bilans (1-5-2).

Najważniejsze daty

1920 - Bydgoski klub powstał już w 1920 roku, jednak do 1939 roku nie było w nim sekcji żużlowej.

1948 - Debiutancki sezon Polonii Bydgoszcz w rozgrywkach ligowych. Trzecie miejsce w II lidze było wówczas niezłym rezultatem.

1955 - Kibice nad Brdą na sukcesy nie musieli czekać w nieskończoność. Nadeszły one bowiem bardzo szybko - pierwszy tytuł Drużynowego Mistrza Polski bydgoszczanie wywalczyli już w 1955 roku.

1997-2002 - Lata dominacji za czasów Tomasza Golloba, najlepszego wychowanka i mistrza świata z 2010 roku (wtedy jednak startował w plastronie gorzowskiej Stali). W ciągu tych sześciu lat bydgoszczanie aż czterokrotnie zdobywali tytuł (sezony 1997-1998, 2000, 2002).

2017 - W XXI wieku Polonia kilka razy spadała z najwyższej klasy rozgrywkowej, lecz potrafiła do niej wracać. Do czasu. Z powodu dużych kłopotów finansowych "Gryfy" w 2017 roku występowały na pierwszoligowych torach w bardzo przeciętnym składzie, co skończyło się spadkiem do 2. Ligi Żużlowej. Tam przez rok (2018) były niemal najsłabszym zespołem w Polsce! Wyprzedzili tylko KSM Krosno.

Najważniejsi zawodnicy

Tomasz Gollob - Ikony sportu żużlowego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Tomasz Gollob to drugi - po Jerzym Szczakielu - Indywidualny Mistrz Świata na żużlu (z 2010 roku). Dopiero w ostatnich dwóch latach ich osiągnięcia przebił Bartosz Zmarzlik. Gollob to wychowanek Polonii, zdobył w tym sporcie wszystko, co było do zdobycia. Reprezentował barwy bydgoskiego klubu w sezonie 1988, a także w latach 1990-2003. Świętował zatem z "Gryfami" pięć z siedmiu tytułów.

Mieczysław Połukard - Jazdę rozpoczął we Wrocławiu, jednak w 1955 roku przeniósł się do Polonii, gdzie startował do końca kariery (lata 1955-1968). Po zakończeniu ścigania został trenerem "Gryfów". To pierwszy Polak w historii, który awansował do finału Indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Wraz z reprezentacją Polski zdobył złoto w drużynie - 1961 rok. W ostatnim meczu - po wypadku na torze - trafił do szpitala, niestety amputowano mu nogę. Zmarł tragicznie 25 października 1985 roku na murawie bydgoskiego stadionu. Podczas treningu jeden z adeptów nie opanował motocykla i w niego uderzył. Od 1986 roku jego imieniem nazwano rozgrywany od 1982 turniej "Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych".

Polonię reprezentowało jeszcze wielu znakomitych zawodników. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o Henryku Glucklich, Ryszardzie Dołomisiewiczu, Andreasie Jonssonie, Emilu Sajfutdinowie, Jacku Gollobie czy Szymonie Woźniaku. Przecież osiągali oni w swoich karierach znaczące sukcesy.

Najważniejsi ludzie

Wyróżnimy w tej rubryce cztery postacie. Zacznijmy od wieloletniego prezesa Leszka Tillingera, który pracował w sekcji żużlowej na wielu stanowiskach (kierownik sekcji, dyrektor ds. żużla, wiceprezes fundacji Polonia Speedway oraz menedżer sekcji żużlowej). Nie był zatem tylko prezesem klubu. W trudnych czasach sternikiem Polonii był Władysław Gollob, ojciec Tomasza i Jacka. Wcześniej również działał na rzecz bydgoskiego speedwaya.

Przejdźmy dalej - na pewno wymienić należy jeszcze Zdzisława Ruteckiego, wieloletniego zawodnika i trenera. Po chudych latach klub powoli na prostą wyprowadza Jerzy Kanclerz. Polonia znów jest klubem z ambicjami.

Co teraz?

Abramczyk Polonię Bydgoszcz w sezonie 2021 reprezentować będą tacy zawodnicy jak Grzegorz Zengota, Adrian Gała, Andreas Lyager, David Bellego czy Wadim Tarasienko. W odwodzie pozostają m.in. Dimitri Berge i powracający z pracy w kopalni złota Josh Grajczonek. Nad Brdą czekają na 16. urodziny utalentowanego Wiktora Przyjemskiego. Zespół poprowadzi duet Lech Kędziora - Krzysztof Kanclerz.

