Żużel. Polacy powalczą o awans do Grand Prix. Ich zmagania pokaże Eleven Sports

Lista uczestników finału Grand Prix Challenge jest niezwykle silna, więc wywalczenie miejsca na podium będzie dla żużlowców prawdziwym wyzwaniem. Polskę reprezentować będą Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Tobiasz Musielak i Paweł Przedpełski. Trzech pierwszych wygrało swoje turnieje eliminacyjne, co stawia ich w roli faworytów sobotniej rywalizacji. Szczególnie groźny może być Dudek, który od początku sezonu imponuje formą i jest zdeterminowany, by po dwóch latach powrócić do żużlowej elity i znów walczyć o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata. Wśród głównych konkurentów biało-czerwonych znajdą się m.in. Max Fricke, Chris Holder, Robert Lambert, Mikkel Michelsen i Martin Smolinski. Zawody Grand Prix Challenge na antenie Eleven Sports 1 skomentują Piotr Olkowicz i Michał Korościel.

Grand Prix Challenge to nie jedyna z najbliższych propozycji Eleven Sports dla fanów żużla. Na wtorek 24 sierpnia zaplanowano relację na żywo ze spotkania szwedzkiej ligi żużlowej Lejonen Speedway - Masarna Speedway (godz. 18:55, Eleven Sports 3).

FIM Speedway Grand Prix World Championship Challenge na żywo w Eleven Sports 1:



sobota, 21 sierpnia, 13:55

komentarz: Piotr Olkowicz, Michał Korościel