Żużel. Pogoda na weekend. Zapowiada się wielkie ściganie

Patryk Głowacki Żużel

W najbliższy weekend czeka nas mnóstwo emocji. W niedzielę poznamy medalistów Drużynowych Mistrzostw Polski. Swoje finały zacznie także eWinner 1. Liga i 2. Liga Żużlowa. Na dodatek najlepsi juniorzy świata spotkają się w Krośnie, by zdobyć kolejne punkty do klasyfikacji IMŚJ. Najważniejszą informacją jest to, że zawodom nie powinna przeszkodzić pogoda. Wręcz przeciwnie, zapowiada się ciepły weekend, idealny na spędzenie ostatnich chwil z żużlem w tym roku.

