Żużel. Pogoda na weekend. Polacy mogą nie odjechać półfinału SoN

PGE EKSTRALIGA

Niedziela:

Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów: W piątek i sobotę możliwe opady deszczu.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 16°C

Zachmurzenie: duże

Opady: brak

Wiatr: do 17 km/h

Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław: Od piątku zapowiadane dużo deszczu. Padać może nawet w trakcie spotkania.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 8°C

Zachmurzenie: bardzo duże/całkowite

Opady: do 1 milimetra na początku zawodów

Wiatr: do 22 km/h

Reklama

SPEEDWAY OF NATIONS

Półfinały, Daugavpils



Piątek: Dzień bardzo deszczowy. Opady zapowiadane również w trakcie zmagań.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 11°C

Zachmurzenie: całkowite

Opady: do 0,7 milimetrów przez większość zawodów

Wiatr: do 22 km/h

Sobota: Mniej deszczu, ale jednak prognozowany



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 12°C

Zachmurzenie: duże/prawie całkowite

Opady: do 0,5 milimetra w trakcie zawodów

Wiatr: do 32 km/h

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA EWINNER 1. LIGI

Niedziela, Gdańsk: W piątek możliwe burze. W piątek i sobotę prognozowane opady.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 13°C

Zachmurzenie: bardzo duże

Opady: brak

Wiatr: do 32 km/h