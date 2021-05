Obecny weekend zapowiada się niezwykle obficie. Mecze weekendowe w końcu zostaną rozegrane z kibicami, a ci będą mogli raczyć się dobrymi warunkami atmosferycznymi. Od poniedziałku starcia mogą napotkać nieznaczne problemy pogodowe, ale szansa na ich rozegranie jest spora.

PGE EKSTRALIGA:



Sobota:

Fogo Unia Leszno - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra: Sobota będzie ciepła oraz zarówno słoneczna, jak i pochmurna. Drobne opady nie zagrażają spotkaniu.



ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Motor Lublin: Dzień zapowiada się dość ciepło i słonecznie. Opady nie są przewidziane.



Niedziela:

eWinner Apator Toruń - Eltrox Włókniarz Częstochowa: Sobota słoneczna, ciepła i bez deszczu. Niedziela wygląda mniej optymistycznie, gdyż niebo zdominują chmury przynoszące drobny deszcz, a ponadto nieco się ochłodzi. Przelotne opady zapowiadane są również w trakcie spotkania.



Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów: Sobota zapowiada się słonecznie i ciepło. Sporo popada z kolei w niedzielę, szczególnie nad ranem. Później przelotne opady pojawią się rzadko, a częściej na niebie będzie świecić słońce. Najpóźniej ma padać ok. godziny 17:00.



EWINNER 1. LIGA

Sobota:

Unia Tarnów - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: W Tarnowie od rana pojawi się sporo słońca, co wpłynie na temperaturę. Deszcz nie jest przewidziany.



Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź: Od początku dnia słońca będzie sporo. Temperatura nie osiągnie oszałamiających wartości, ale najważniejsze, że nie prognozuje się opadów.



Niedziela:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - ROW Rybnik: W sobotę jeszcze pojawi się słońce, choć czasem przykryją je chmury. W niedzielę drobny deszcz spadnie o różnych godzinach, w tym w czasie meczu. Ponadto będzie pochmurnie.



Poniedziałek:

Aforti Start Gniezno - Cellfast Wilki Krosno: Po spokojnej sobocie niedziela będzie mniej stabilna, gdyż ochłodzi się, a także od czasu do czasu mają pojawić się przelotne opady. Poniedziałek będzie podobny, choć bardziej słoneczny. Nieznaczny deszcz zapowiadany jest m.in. w momencie rozpoczęcia spotkania.



Wtorek:

Aforti Start Gniezno - Orzeł Łódź: We wtorek nie wygląda optymistycznie, bo niebo zdominują chmury i niewielki deszcz. Będzie także dość chłodno. W godzinach meczu opady nie powinny zaskoczyć.



ROW Rybnik - Arged Malesa Ostrów Wielkopolski: Sobota będzie zmienna, ale finalnie dość słoneczna. Niedziela z kolei to chmury, więcej przelotnych opadów i dopiero wieczorem sporo słońca. Poniedziałek przyniesie poprawę, choć i wtedy drobnego deszczu nie zabraknie. Wtorek to powrót chmur, niewielkiego deszczu, który ma wystąpić również na ok. godzinę przed spotkaniem.



2.LIGA ŻUŻLOWA

Sobota:

OK Bedmet Kolejarz Opole - SpecHouse PSŻ Poznań: W Opolu szybko wyjdzie słońce. W trakcie meczu mogą pojawić się niewielkie opady, które jednak nie powinny zakłócić rozegrania meczu.



Niedziela:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 7R Stolaro Stal Rzeszów: Sobota ciepła i pogodna. Wieczór przyniesie więcej chmur, a te utrzymają przez sporą część niedzieli. Prognozy zapowiadają niewielki deszcz na chwilę przed meczem, a także ok. godziny 14:00. W międzyczasie powinno natomiast wyjść słońce.



