Żużel. Pogoda na weekend. Mieli nadrobić zaległości, ale znów pogoda wygra?

PGE EKSTRALIGA:

Piątek:

ZOOleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń: Burze przewidywane w ciągu dnia. Również w godzinach spotkania.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 23°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: do 1,5 milimetra w trakcie spotkania

Wiatr: do 22 km/h

EWINNER 1. LIGA:

Piątek:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Aforti Start Gniezno: W trakcie dnia możliwe burze.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: duże

Opady: do 3,8 milimetra pod koniec spotkania

Wiatr: do 22 km/h

2. LIGA ŻUŻLOWA:

Piątek:

MSC Wolfe Wittstock - Optibet Lokomotix Daugavpils: W ciągu dnia przewiduje się burze i opady deszczu.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 16°C

Zachmurzenie: duże

Opady: do 0,9 milimetra na początku i końcu spotkania

Wiatr: do 17 km/h

Sobota:



MSC Wolf Wittstock - 7R Stolaro Stal Rzeszów: Do godziny 8 rano przewidywany obfity deszcz.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: brak

Wiatr: do 17 km/h

Niedziela:

OK Bedmet Kolejarz Opole - Trans MF Landshut Devils: W piątek możliwe burze.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 28°C

Zachmurzenie: średnie/duże

Opady: brak

Wiatr: do 13 km/h

SpecHouse PSŻ Poznań - Optibet Lokomotiv Daugavpils: W piątek możliwe burze.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 27°C

Zachmurzenie: prawie całkowite

Opady: brak

Wiatr: do 15 km/h

SEC

Rybnik, sobota, godzina 19:00: Piątek burzowy.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: duże/bardzo małe

Opady: brak

Wiatr: do 11 km/h

Indywidualne Mistrzostwa Polski

Leszno, niedziela, godzina 17:30: Na piątek prognozowane burze.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 29°C

Zachmurzenie: duże

Opady: możliwe 0,9 milimetra pod koniec zawodów

Wiatr: do 17 km/h

