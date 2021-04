Żużel. Pogoda na weekend. Hit eWinner 1. Ligi z opadami. Zawodnikom Sparty i Apatora może być zimno

Przed nami drugi żużlowy weekend. Pogoda, choć kapryśna, to nie powinna przeszkodzić w rozegraniu zaplanowanych spotkań. W sobotę i niedzielę temperatury będą bardziej przypominać te wiosenne. W niedzielę przelotnie popadać może jedynie w Gdańsku i Gorzowie. W Ostrowie Wielkopolskim, w poniedziałkowy wieczór żużlowcy będą zmagać się z wysoką wilgotnością i chłodem.

Piątek

Zielona Góra (Marwis.pl Falubaz - ZOOeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz g. 18)

W Zielonej Górze mimo całkowitego zachmurzenia nie powinno padać. Termometry w czasie rozpoczęcia meczu pokażą 11 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie mniejsza - 9 stopni Celsjusza. W Zielonej Górze mimo całkowitego zachmurzenia nie powinno padać. Wiatr osiągnie 11 km/h.

Wrocław (Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator Toruń g. 20:30)

Nad ranem we Wrocławiu pojawił się mróz. Temperatura spadła do -1 stopnia Celsjusza. W najcieplejszym momencie dnia będzie 12 stopni Celsjusza, a słońce będzie wychodzić zza chmur. O g. 20:30 temperatura spadnie do 9 stopni. Wilgotność powietrza wyniesie ponad 60 proc., co wpłynie na niższą odczuwalną temperaturę. Pod koniec spotkania żużlowcy mogą skarżyć się na niską temperaturę. Termometry pokażą 6 kresek.

Sobota

Łódź (Orzeł Łódź - Unia Tarnów g. 18:30)

Zapowiada się dużo słońca. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 15 stopni Celsjusza. W momencie startu do pierwszego wyścigu będzie to 13 stopni. Odczuwalna temperatura będzie niemal identyczna. Wiatr powieje z południowego zachodu, z prędkością 13 km/h.

Niedziela

Gdańsk (Zdunek Wybrzeże Gdańsk - ROW Rybnik g. 14:00)

Pogoda w Trójmieście może być kapryśna. O poranku synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, ostatnie mogą pojawić się nad stadionem około południa. Potem słońce wyjdzie zza chmur. O g. 14:00 termometry pokażą 12 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura będzie o dwa stopnie niższa. Powieje silny wiatr, z prędkością około 20 km/h. Bezpośrednio po zawodach również może popadać.

Gorzów (Moje Bermudy Stal Gorzów - Motor Lublin g. 16:30)

W Gorzowie w niedzielę na termometrach pojawią się prawdziwie letnie temperatury. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci zatrzymają się nawet na 18 stopniach. Silny wiatr i duża wilgotność powietrza sprawią, że w rzeczywistości temperatura odczuwalna będzie niższa. Możliwe, że około g. 18 nad torem w Gorzowie przelotnie popada.

Częstochowa (Włókniarz Częstochowa - FOGO Unia Leszno g. 19:15)

To będzie słoneczny dzień w Częstochowie. Temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza. O g. 19:15 na termometrach będzie jeszcze około 14 stopni. Zawody powinni kończyć się przy odczuwalnej temperaturze 10 stopni. Wiatr wiał będzie z prędkością około 15 km/h.

Poniedziałek

Ostrów (Arged Malesa Ostrów - Aforti Start Gniezno g.18)

Niebo nad Ostrowem Wielkopolskim opanują chmury. Przez cały dzień zachmurzenie kształtować się będzie na poziomie 80 proc. O godz. 18 będzie już chłodno. Prognozowana temperatura odczuwalna to 5 stopni Celsjusza. Z każdą minutą będzie jednak spadać i na koniec meczu może wynieść 2-3 stopnie. Przez cały dzień w Ostrowie panować będzie ogromna wilgotność powietrza - około 80 proc.

Prognoza pogody za portalem pogoda.interia.pl

Dawid Skrzypiński

