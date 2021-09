Żużel. Pogoda na weekend. Grand Prix w Vojens zagrożone! Kilka meczów także niepewnych

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra Ostafińskiego i Hynka. Żużlowa giełda zamknięta INTERIA.TV

GRAND PRIX W VOJENS

Sobota, 19:00: W piątek i sobotę możliwe burze. W sobotę od 20:00 możliwe opady.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 18°C

Zachmurzenie: duże/prawie całkowite

Opady: do 0,2 milimetrów w trakcie zawodów

Wiatr: do 20 km/h

PGE EKSTRALIGA:

Niedziela:

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno: W sobotę i niedzielę możliwe burze. W niedziel nad ranem możliwe opady.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: do 1,3 milimetra na koniec zawodów

Wiatr: do 15 km/h

Motor Lublin - Moje Bermudy Stal Gorzów: W niedzielę możliwe burze, nawet na chwilę przed meczem.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 21°C

Zachmurzenie: średnie/małe

Opady: brak

Wiatr: do 13 km/h

EWINNER 1. LIGA

Sobota:

Cellfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

W trakcie zawodów:

Temperatura: do 23°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: brak

Wiatr: do 7 km/h

Niedziela:



Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - ROW Rybnik: W sobotę i niedzielę możliwe burze.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: duże/średnie

Opady: do 1,3 milimetra na początku spotkania

Wiatr: do 15 km/h



2. LIGA ŻUŻLOWA:



Sobota:

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - Trans MF Landshut Devils: Możliwe burz3 w trakcie meczu.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 27°C

Zachmurzenie: średnie/bardzo duże

Opady: do 1,9 milimetra na początku i na końcu zawodów

Wiatr: do 18 km/h

Niedziela:

OK Bedmet Kolejarz Opole - Optibet Lokomotiv Daugavpils: W sobotę i niedzielę możliwe burze. W niedziele rano możliwy deszcz.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 23°C

Zachmurzenie: duże/średnie

Opady: brak

Wiatr: do 9 km/h

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW W BYDGOSZCZY:

Piątek, 19:00:

W trakcie zawodów:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: brak

Opady: brak

Wiatr: do 15 km/h