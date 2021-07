Żużel. Pogoda na weekend. Deszcz zagrozi Grand Prix?

GRAND PRIX W PRADZE



Piątek: Przewidziane przelotne opady, nawet na godzinę przed startem zawodów.

W trakcie zawodów:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: duże (na początku zawodów)/małe (w dalszej fazie)

Opady: brak

Wiatr: do 11 km/h

Sobota: Rano mogą wystąpić burze. Możliwe opady do godziny 15:00.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: duże (na początku zawodów)/małe (w dalszej fazie)

Opady: brak

Wiatr: do 13 km/h

Reklama

EWINNER 1. LIGA:

Sobota:

Unia Tarnów - Abramczyk Polonia Bydgoszcz: W najbliższych dniach możliwe burze.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 28°C

Zachmurzenie: bardzo duże

Opady: do 1,3 milimetra pod koniec spotkania

Wiatr: do 13 km/h

Niedziela:

Orzeł Łódź - Cellfast Wilki Krosno: Przez weekend możliwe burze, nawet w trakcie meczu.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 25°C

Zachmurzenie: duże

Opady: do 1,3 milimetra w trakcie spotkania

Wiatr: do 20 km/h

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Aforti Start Gniezno: Burze i opady głównie przewidziane na piątek i sobotę.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 23°C

Zachmurzenie: bardzo małe

Opady: brak

Wiatr: do 32 km/h

Arged Malesa Ostrów Wielkopolski - ROW Rybnik: Burze mogą pojawiać się do nocy z soboty na niedzielę.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: bardzo małe

Opady: brak

Wiatr: do 22 km/h

2. LIGA ŻUŻLOWA:

Piątek:

Optibet Lokomotiv Daugavpils - MSC Wolfe Wittstock: Burza możliwa na godzinę przed spotkaniem.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 30°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: brak

Wiatr: do 13 km/h

Sobota:



Trans MF Landshut Devils - SpecHouse PSŻ Poznań: Piątek dość deszczowy. niewielki deszcz przewidziany w godzinach spotkania.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 21°C

Zachmurzenie: bardzo duże

Opady: do 0,8 milimetra

Wiatr: do 20 km/h

Niedziela:

Optibet Lokomotiv Daugavpils - 7R Stolaro Stal Rzeszów: W sobotę i niedzielę możliwe burze.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 28°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: brak

Wiatr: do 15 km/h

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - OK Bedmet Kolejarz Opole: Możliwe burze w piątek i sobotę. Deszcz prognozowany na noc przed meczem.



W trakcie meczu:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: brak

Wiatr: do 24 km/h

MEMORIAŁ IM. EDWARDA JANCARZA

Niedziela, godzina 20:05: Przelotne opady przewidziane na piątek i sobotę.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: średnie/małe

Opady: brak

Wiatr: do 18 km/h