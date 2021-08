Żużel. Pogoda na weekend. Czy poznamy rozstrzygnięcia PGE Ekstraligi?

Patryk Głowacki Żużel

Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzący weekend kibice otrzymają sporą dawkę żużla. Przede wszystkim niezagrożone są ostatni mecze fazy zasadniczej PGE Ekstraligi. Oprócz tego pogoda nie powinna pokrzyżować planów w słowackiej Żarnowicy, gdzie odbędzie się Grand Prix Challenge. Jedyne spotkanie, które może zostać przełożone, to pojedynek Optibet Lokomotivu Daugavpils z OK Bedmet Kolejarzem Opole.

