Żużel. Pogoda na piątek. Może popadać przed Grand Prix!

GRAND PRIX W LUBLINIE

Piątek, godz. 19:00: Rano i przed południem możliwe opady.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 15°C

Zachmurzenie: średnie

Opady: brak

Wiatr: do 20 km/h

Sobota, godz. 19:00:



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 20°C

Zachmurzenie: średnie/bardzo małe

Opady: brak

Wiatr: do 11 km/h



PGE EKSTRALIGA

Niedziela:

Eltrox Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń: W piątek rano możliwy deszcz. Niedzielny poranek i wczesne popołudnie może przynieść burze.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 21°C

Zachmurzenie: średnie/duże

Opady: brak

Wiatr: do 13 km/h



2. LIGA ŻUŻLOWA

Sobota:

MSC Wolfe Wittstock - OK Bedmet Kolejarz Opole: Od piątku wieczora do soboty rano możliwe deszcze.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: średnie/duże

Opady: brak

Wiatr: do 15 km/h

Niedziela:

7R Stolaro Stal Rzeszów - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz: W piątek rano możliwe opady.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 27°C

Zachmurzenie: bardzo małe

Opady: brak

Wiatr: do 26 km/h



SpecHouse PSŻ Poznań - Trans MF Landshut Devils: W piątek rano możliwe burze. W niedzielę prognozowany deszcz i burze nawet na godzinę przed meczem.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 24°C

Zachmurzenie: duże/średnie

Opady: brak

Wiatr: do 26 km/h



FINAŁ IME U-19

Sobota, godz. 15:15: W piątek i sobotę może popadać. Deszcz przewidziany nawet w takcie zawodów.



W trakcie zawodów:

Temperatura: do 22°C

Zachmurzenie: duże

Opady: do 1 milimetra na początku i na końcu zawodów

Wiatr: do 13 km/h