​Żużel. Pogoda na 1. kolejkę. Bez deszczu, ale z przymrozkiem

Już jutro oficjalnie wystartują rozgrywki ligowe na polskich torach. Ze względu na pozytywne wyniki na obecność koronawirusa w kilku zespołach, w Wielkanoc odbędą się tylko trzy spotkania. Jako pierwsi na tor wyjadą żużlowcy ROW-u Rybnik i Celfastu Wilków Krosno. Według prognoz pogody inauguracyjna kolejka PGE Ekstraligi oraz eWinner 1 Ligi powinna odbyć się bez przeszkód.

Synoptycy nie przewidują deszczu ani w niedzielę, ani w poniedziałek, natomiast nocami Polskę będzie nawiedzał mróz. W Tarnowie temperatura w niedzielę nad ranem spadnie do nawet -3 stopni Celsjusza. W trakcie wieczornych spotkań, jutro w Lesznie, w poniedziałek w Bydgoszczy zawodnikom z pewnością będzie dokuczać niska temperatura.

Niedziela wielkanocna

Rybnik (ROW Rybnik - Celfast Wilki Krosno godz. 14)

Nad ranem temperatura spadnie do nawet -2 stopni Celsjusza. Od godz. 7 słupki rtęci będą się podnosić. Niebo będzie zachmurzone niemal w połowie. W momencie rozpoczęcia meczu synoptycy przewidują 7 stopni Celsjusza. Nie będzie padać. Wiatr powieje z zachodu z prędkością 13 km/h.

Toruń (Ewinner Apator Toruń - RM Solar Falubaz Zielona Góra godz. 16:30)

Tutaj nocny mróz da się we znaki. Temperatura poniżej zera będzie utrzymywać się przez całą noc. Nad ranem spadnie do -4 stopni Celsjusza. Mróz odpuści dopiero około godz. 9. O 16:30 termometry pokażą 9 stopni Celsjusza. Podobnie jak w Rybniku niebo będzie w połowie zachmurzone. Wilgotność powietrza wyniesie 40 proc. Wiatr powieje z zachodu.

Leszno (Fogo Unia Leszno - Moje Bermudy Stal Gorzów godz. 19:15)

W nocy temperatura spadnie do -2 stopni. Przedpołudnie będzie słoneczne i ciepłe. Maksymalna temperatura wyniesie 10 stopni Celsjusza. Późna godzina rozpoczęcia spotkania będzie wiązała się ze spadkiem temperatury i wzrostem wilgotności. O godz. 19 termometry pokażą jeszcze 7 stopni. Między godz. 20, a 21 już tylko 5, a temperatura odczuwalna spadnie do nawet 3 stopni.

Poniedziałek wielkanocny

Tarnów (Unia Tarnów - Zdunek Wybrzeże Gdańsk godz. 15:30)

Mróz nie odpuści i nawiedzi Tarnów nad ranem. Temperatura spadnie do -3 stopni. Na poniedziałek synoptycy nie przewidują opadów. Dzień upłynie pod znakiem słońca i ciepła. O 15:30 termometry pokażą 14 stopni Celsjusza. Zachmurzenie będzie niewielkie. Wiatr powieje z południa, z prędkością 13 km/h.

Bydgoszcz (Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Arged Malesa Ostrów godz. 18:00)

Bydgoszcz będzie w pierwszej kolejce jedynym miastem, które mróz ominie. Będzie za to wiało najsilniej - w czasie spotkania nawet do 25 km/h, co wpłynie na odczuwalną temperaturą. O godz. 18 termometry pokażą 9 stopni, ale temperatura odczuwalna wyniesie tylko 4 stopnie. Około godz. 20 będą to już tylko 2 stopnie.

Prognoza pogody za portalem pogoda.interia.pl

Dawid Skrzypiński

