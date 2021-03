Żużel. Podprowadzające Falubazu ze sponsorem i pracą na dwie zmiany. Chłopaki spadną z motocykli

Falubaz Zielona Góra prezentuje dziewczyny, które będą w tym sezonie podprowadzającymi. W sumie będzie ich czternaście. Jeśli sezon ruszy bez kibiców, to będą pracować na dwie zmiany. – Teraz to już chłopaki całkiem pospadają z motocykli – pisze kibic Jerzy po obejrzeniu zdjęć Joanny.

Podprowadzające Falubazu są znane w żużlowej Polsce jako zielonogórskie F16. Od dwóch lat dziewczyny mają jednak, jako jedyne w PGE Ekstralidze, tytularnego sponsora grupy, dlatego występują jako BIS Taxi Falubaz Girls. Klub rozpoczął właśnie prezentowanie swoich podprowadzających na stronie i profilach społecznościowych Falubazu.

W tym roku w BIS Taxi Falubaz będzie czternaście pań. Jeśli sezon ruszy bez kibiców, to będą pracować na dwie zmiany. Do obsługi spraw związanych z procedurą startową wystarczy bowiem siedem dziewczyn. Gdyby jednak stało się tak, że na trybunach będą mogli pojawić się fani, to zajęcie znajdzie cała czternastka. Wtedy bowiem siedem pań będzie potrzebnych do obsługi gości w loży VIP.

Grupa F16 może się pochwalić wieloma sukcesami. Była już podprowadzająca Jagoda Urban została Miss PGE Ekstraligi. Rok temu w finale znalazła się z kolei Kamila Szczeszek. Dwa lata temu finalistką była z kolei Adrianna Strzałka, od której Falubaz rozpoczął tegoroczną prezentację.

Kibice oczywiście komentują pojawiające się w mediach społecznościowych zdjęcia podprowadzających. - Nie ma ładniejszych - piszą, dodając, że "teraz to już chłopaki całkiem pospadają z motocykli".

