Żużel. Po wygranej Kolejarza na Łotwie PZM zrezygnuje z gościa w drugiej lidze

Dariusz Ostafiński Żużel

Gdyby nie punkty Mateusza Tondera i Mateusza Świdnickiego, to OK Bedmet Kolejarz Opole już mógłby się żegnać z marzeniami o awansie. Dwaj goście z PGE Ekstraligi w praktyce zapewnili drużynie awans do finału 2. Ligi Żużlowej. Inne kluby są tym oburzone, a PZM zapowiada, że za rok nie będzie gości.

