​Żużel. Po telefonie Sparty Wrocław nie wahał się nawet sekundy. Jakub Jamróg wciąż marzy o PGE Ekstralidze

Jakub Jamróg kilka dni temu został ogłoszony "gościem" w drużynie Betard Sparty Wrocław. Zdunek Wybrzeże Gdańsk, czyli obecny klub 29-letniego żużlowca, nie robił żadnych problemów z wyrażniem zgody. Dla wychowanka Unii Tarnów to doskonała wiadomość, bo wciąż marzy o jeździe z najlepszymi.

Betard Sparta Wrocław ma już dwóch gości. Klub z Dolnego Śląska - obok Jakuba Jamroga - zakontraktował jeszcze Andrzeja Lebiediewa z Cellfast Wilków Krosno. Warto podkreślić, że w sezonie 2021 żużlowiec na zasadzie "gościa" może wystąpić tylko w przypadku zdiagnozowania zakażenia koronawirusem przynajmniej u jednego zawodnika z podstawowej piątki z najlepszą średnią biegową.

Jakub Jamróg startował we wrocławskim zespole w sezonie 2019, kiedy na torach najlepszej ligi świata wykręcił średnią 1,492. - Nie zastanawiałem się nawet sekundy. Moja odpowiedź bez większych rozmyśleń brzmiała "tak". Nie myślałem o stawianiu żadnych warunków. Cieszę się i dziekuję prezesowi Andrzejowi Rusce, że pomyślał o mnie. Podpisaliśmy porozumienie. Wiadomo, że nikomu nie życzę kontuzji, bądź zakażenia, ale jeśli będzie mi dane ponownie założyć kevlar wrocławskiego klubu, to będę dumny i szczęśliwy - powiedział w rozmowie z Interią.

W poprzednim sezonie funkcjonowały zupełnie inne zasady. Kluby chętnie pozyskiwały zawodników z eWinner 1. Ligi, kiedy ich podstawowym żużlowcom nie szło. Bracia Jack i Chris Holderowie wyraźnie wzmocnili siłę rażenia Moje Bermudy Stali Gorzów oraz Betard Sparty Wrocław. Tym razem takie coś nie przejdzie. Szanse 29-latka na jazdę w elicie są mocno ograniczone. - Może byłoby mi łatwiej wskoczyć do składu, ale z perspektywy zawodnika nie uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie. Jak komuś nie szło, to miał z tyłu głowy, że klub ma możliwość ściągnięcia kogoś z pierwszoligowych torów. Dobrze jest, jak jest - ocenił żużlowiec.

Jamróg trafił do eWinner 1. Ligi po trzech latach spędzonych w PGE Ekstralidze - w Unii Tarnów (2018), Betard Sparcie Wrocław (2019) oraz Motorze Lublin (2020). Dodatkowe starty wpłynęłyby pozytywnie na jego jazdę, nawet dwa lub trzy mecze byłyby korzystne. - Aspekt sportowy to jedno. Uprawiam sport żużlowy, dlatego że go kocham. Jazda z najlepszymi była dla mnie spełnieniem marzeń, teraz o niczym innym nie marzę, jak o tym żeby tam wrócić. To naprawdę świetna sprawa, z bananem na ustach występowałbym na ekstraligowych stadionach - podsumował.

Krajowy senior Zdunek Wybrzeża ma za sobą już dwa treningi na gdańskim torze. Drużyna znad morza na inaugurację zmierzy się z Unią Tarnów. Dla Jamroga będzie to szczególne spotkanie.

