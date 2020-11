Kadra Orła Łódź na 2021 rok jest słabsza niż w tegorocznych zmaganiach. Przynajmniej na papierze. A wszystko z powodu odejścia lidera Rohana Tungate'a. Witold Skrzydlewski przykręcił kurek z kasą i zabrakło wzmocnień. Czy to oznacza, że drużyna prowadzona przez Adama Skórnickiego może mieć kłopoty? Z pewnością łodzian czeka ciężki sezon.

Wspólnie z Jackiem Frątczakiem oceniamy siłę drużyn eWinner 1. Ligi. W szóstej odsłonie cyklu skupiliśmy swoją uwagę na Orle Łódź. Zespół prowadzony przez Adama Skórnickiego w 2020 roku okazał się jedną z rewelacji. Za rok może być jednak różnie.

Seniorzy - ocena 4

- Przede wszystkim myślę, że bardzo widoczna będzie strata Rohana Tungate'a, czyli lidera. Mam dużo sympatii do Aleksandra Łoktajewa, mimo tego że kiedyś pozbawił mnie szansy na spektakularny wynik w PGE Ekstralidze, być może nawet złotego medalu. Pamiętamy jego wpadkę z marihuaną. Czas jednak robi swoje, wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy i traktuję to jako historię. Marcin Nowak to też solidny zawodnik, ale w tym zestawieniu brakuje mi Tungate'a. Będzie go brakowało w 2021 roku. Zresztą drużyna z Łodzi raczej nie nastawia się na wielki wynik. Wydawało się, że Orzeł cały czas będzie ciągnął do przodu. Okazuje się, że jest lekkie wyhamowanie. Pewnie głównie ze względów finansowych.

U24 - ocena 3

- Zakontraktowany został Luke Becker. Znam tego zawodnika. Miałem okazję gościć go na treningach, więc przez chwilę współpracowaliśmy. Bardzo mocno był lansowany przez kontakt z Gregiem Hancockiem. Co prawda jest waleczny, ale nie zaliczam go ani do wybitnych techników, ani wybitnych startowców. Powiem tak - mam wrażenie, że gdyby nie Hancock, to o tym chłopaku moglibyśmy nie usłyszeć. Pytanie, czy jest w stanie coś wnieść do drużyny startującej w eWinner 1. Lidze. Bojowy żużlowiec, ale to żaden wirtuoz.

Juniorzy - ocena 3

- Aleksander Grygolec i Mateusz Dul. Obserwowałem ich w zakończonych rozgrywkach. Miewali dobre występy, lecz liderem formacji młodzieżowej był Piotr Pióro. Adam Skórnicki rzeczywiście włożył dużo pracy, ale to nie są chłopcy, którzy zawojują ligę.

U23 - ocena 3

- Piotr Pióro jak na juniora był OK. Jeżeli chodzi o jego jazdę na pierwszoligowych torach w roli seniora, to mam już pewne wątpliwości. Końcówka sezonu w jego wykonaniu nie była najlepsza. W tej sytuacji uważam, że będzie mu ciężko o punkty. Mam wrażenie, że lepszym krokiem byłoby zejście ligę niżej, gdzie mógłby jeździć regularnie.

Menedżer - ocena 5

- Przez lata bardzo dobrze poznałem Adama Skórnickiego, natomiast mogę powiedzieć tak - generalnie wykonuje fajną pracę, ma doświadczenie i znakomite sukcesy z Unią Leszno. Popełnia jednak błędy przy rezerwach taktycznych. Mimo to zaliczam go do czołowych trenerów na pierwszoligowym froncie.

Suma: 18