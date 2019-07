Żużel. PKN Orlen oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski

​PKN Orlen został oficjalnym sponsorem żużlowej reprezentacji Polski w sezonie 2019, powiększając tym samym grono zawodników Orlen Teamu. Jak podkreślił koncern, nawiązana współpraca to kolejny krok do umocnienia jego pozycji na międzynarodowych arenach sportowych.

Informując w piątek o nowej inicjatywie PKN Orlen ocenił, że "przyczyni się ona nie tylko do istotnego wsparcia polskiego speedwaya, ale też do upowszechniania tej dyscypliny w Polsce".

"Zainicjowanie współpracy z należącą do Grupy Orlen spółką ANWIL w roli głównego sponsora kadry, a teraz rozszerzenie jej o kontrakt z PKN Orlen, to świetna wiadomość nie tylko dla zawodników, ale również wszystkich kibiców czarnego sportu" - dodała spółka. Jak podkreśliła, "współpraca PKN Orlen z Żużlową Reprezentacją Polski jest kolejnym krokiem do umocnienia pozycji koncernu na międzynarodowych arenach sportowych".

- Cieszymy się, że PKN Orlen może wspierać dyscyplinę sportu, która regularnie gromadzi setki tysięcy kibiców na stadionach i przed telewizorami. Mamy nadzieję, że Polska Reprezentacja dołoży kolejne trofea do bogatego zbioru zwycięstw i tytułów zawodników Orlen Team. Liczymy, że "Biało-Czerwoni" wrócą z rosyjskiego Togliatti z medalami, a w kolejnych turniejach oraz meczach międzynarodowych zaprezentują świetną formę i widowiskową jazdę - powiedziała Anna Ziobroń, dyrektor biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów PKN Orlen, cytowana w komunikacie koncernu.

PKN Orlen zwrócił uwagę, iż jego wsparcie dla polskiego żużla jest "naturalną konsekwencją" zaangażowania spółki w motorsport. "Pod skrzydłami koncernu już od 20 lat funkcjonuje zespół Orlen Team, którego członkowie odnoszą spektakularne sukcesy w wielu dyscyplinach motoryzacyjnych, m.in. rajdach terenowych i szosowych czy zawodach driftowych. Od 2019 r., dzięki współpracy z ROKiT Williams Racing i Robertem Kubicą, logo koncernu jest widoczne na torach Formuły 1 na całym świecie" - przypomniała spółka.

- Jesteśmy dumni z faktu pozyskania tak ważnego sponsora dla polskiej kadry. To pokazuje, że nasze rodzime firmy dostrzegają potencjał tej dyscypliny w naszym kraju. Jesteśmy pewni, że imprezy z udziałem reprezentacji Polski dostarczą wszystkim fanom wielu emocji. Przed nami najważniejsza w tym roku impreza dla "Biało-Czerwonych", Speedway of Nations. Z takim sponsorem, jak PKN Orlen będzie jeszcze łatwiej myśleć o kolejnych sukcesach - powiedział Karol Lejman, prezes One Sport, promotora żużlowej reprezentacji Polski.

PKN Orlen podkreślił, że "polska kadra już nie raz dawała kibicom powody do dumy i dostarczała sportowych emocji na najwyższym poziomie". Wspomniał przy tym, że "polscy żużlowcy są ośmiokrotnymi złotymi medalistami Drużynowego Pucharu Świata - rozgrywek, które poprzedzały wprowadzony w ubiegłym roku turniej Speedway of Nations".

Jak zapowiedział koncern, już w najbliższy weekend w najważniejszej dla reprezentacji imprezie żużlowej po raz pierwszy w barwach Orlen Team wystąpią m.in. Maciej Janowski, Bartosz Zmarzlik oraz Maksym Drabik.