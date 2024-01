Żużel. Piotr Baron tylko tam chciał pracować. Nie interesowały go opinie o Apatorze

Wraz z biegiem czasu, w Lesznie coś zaczęło się jednak wypalać. Ekipa z Wielkopolski obecnie bardziej broni się przed spadkiem niż walczy o medale. W sezonie 2023 w zespole panowała ponadto nienajlepsza atmosfera. Doprowadziła ona między innymi do odejścia Piotra Barona. Chodziło zwłaszcza o przygotowanie toru, który nie odpowiadał wszystkim zawodnikom . Gdy szkoleniowiec ogłosił szokującą decyzję na jednej z przedmeczowych konferencji prasowych, kibice oraz jego dotychczasowi podopieczni byli w szoku. - Nie wyobrażam sobie, żeby go z nami nie było - mówił na gorąco Grzegorz Zengota .

Apator Toruń stać na kolejny medal? Z Piotrem Baronem to może się udać

Za Piotra Barona do Fogo Unii przywędrował debiutujący w nowej roli Rafał Okoniewski. Bohater naszego tekstu wrócił natomiast do Torunia. Takiego ruchu odradzało mu mnóstwo fanów, którzy zwracali uwagę na to, że z tym klubem ciężko o sukcesy. Co roku w składzie niby znajdują się gwiazdy, ale zawsze czegoś brakuje. Nowy menedżer postara się jednak odwrócić złą kartę i w nadchodzących zmaganiach obronić przynajmniej brązowy medal.