Żużel. Piotr Baron: Nie zakładamy porażki we Wrocławiu. Ciągle jesteśmy w grze o złoto

Jakub Czosnyka, Interia.pl: Jakie nastroje panują w Lesznie po porażce u siebie z Betard Spartą Wrocław? Zakładam, że nikt w klubie nie tryska humorem.



Piotr Baron, menedżer Fogo Unii Leszno: Na razie nastrój jest w porządku. Jedziemy kolejny mecz. Po nim dopiero będziemy się zastanawiać co dalej. Oczywiście nie ma huraoptymizmu, ale nie robimy tragedii. Liczy się dwumecz, a nie jedno spotkanie.

Wyczuwam w pana głosie nadzieję, ale umówmy się - we Wrocławiu na pewno faworytem nie będziecie.



Jedziemy się tam ścigać, wygrywać i wywalczyć awans do finału. Nikt z nas nie zakłada z góry porażki.



Nadzieją dla was jest chyba fakt, że Unia we Wrocławiu zawsze dobrze jeździła.



To prawda. Wrocławianie lubią jeździć u nas, a my u nich. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w niedzielę.



Zdaje pan sobie sprawę, że w razie wygranej z Betard Spartą i potencjalnie awansu do finału, mówilibyśmy o jednej z największych niespodzianek ostatnich lat w PGE Ekstralidze?



Pewnie by tak było, ale nie bylibyśmy sportowcami, gdybyśmy nie wierzyli w wygraną.



Zastanawiał się pan, co właściwie nie poszło podczas pierwszego meczu w Lesznie?



Nie trzeba się nad tym zastanawiać. Po prostu zdobyliśmy za mało punktów.



Słychać głosy, że sami załatwiliście się torem.



Nie zwracam uwagi na słowa tych wszystkich fachowców. Wystarczy zobaczyć, że cztery tygodnie temu wrocławianie jechali u nas również świetnie, a tor był przygotowany inaczej. Nie zrzucałbym więc winy na ten aspekt. Przez trzy tygodnie pracowaliśmy z drużyną dokładnie na takiej nawierzchni. Każdy miał okazję spasowania się i wjechania się w ten tor.



Najmocniej zawiedli młodzieżowcy? Porównując te dwie formacje mamy 9:1 dla Betard Sparty.



Wprowadzamy młodych ludzi w dorosły świat żużlowy. Trudno oczekiwać od szesnastolatków czy osiemnastolatków, że przejmą inicjatywę i na swoich barkach będą nieść drużynę. Tak to nie działa. Oni dali z siebie wszystko. Może nawet aż za dużo, dlatego wyszło jak wyszło. Jedziemy teraz na rewanż i tej presji tak ogromnej już nie będą mieli. Wierzę, że poradzą sobie lepiej.



Przedłużył pan umowę z klubem na kolejny sezon. Zdaje pan sobie sprawę, że z nowym zestawem personalnym - już bez Emila Sajfutdinowa, będzie znacznie ciężej, aby w ogóle podłączyć się do walki o medale?



Oczywiście, że będzie ciężko, ale będziemy robić swoje. Emila nie da się zastąpić. Przez wszystkie lata, kiedy pracuję w Lesznie, był on liderem, a kogoś takiego ciężko zastąpić. Postaramy się stworzyć jak najlepsze widowisko na ekstraligowych torach.



Rekomendował pan działaczom konkretnych zawodników w miejsce Emila?



Rozmawiamy o tym. Chęci, a możliwości to są dwie różne rzeczy.



Rozumiem, że należy spodziewać się zawodnika o kilka klas słabszego?



Raczej tak.



A może taki rok, albo i więcej bez sukcesu sportowego dobrze zrobi całemu leszczyńskiemu środowisku? Patrząc na trybuny podczas ostatniego półfinału można odnieść wrażenie, że kibice czują przesyt.



Być może, nie wiem. My jako sportowcy chcielibyśmy zawsze wygrywać. Dominowaliśmy przez cztery lata. Teraz w piątym sezonie jedziemy o złoto, bo jeszcze nas nikt z tej walki nie wyrzucił. Może i potrzebna jest przerwa, żeby powciągać młodych zawodników, dać im się rozwijać i budować drużynę na kolejne lata.



To proszę powiedzieć na koniec, co się dzieje z Piotrem Pawlickim. Różne plotki można usłyszeć. Fakty są takie, że jedzie znacznie słabiej niż rok temu.



Nie generalizowałbym, że jedzie dużo słabiej. Przez cały rok mamy swoje problemy z silnikami. Tutaj jest spory kłopot. Przed nami jeszcze tydzień pracy. Myślę, że Piotrek poprzestawia swoje motocykle i postara się pojechać jak najlepiej we Wrocławiu.





