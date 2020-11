Pierwszy dzień okna transferowego za nami. Paweł Przedpełski potwierdza rozstanie z Włókniarzem, Wadim Tarasienko opuszcza Wilki Krosno, a Kacper Gomólski dziwi się, że w Wybrzeżu nie będzie dla niego miejsca.

Paweł Przedpełski ogłasza odejście z Włókniarza. Wychowanek Apatora spędził w częstochowskim klubie dwa sezony. Miał się odbudować i w sumie, w drugim roku startów, coś u niego drgnęło. Inna sprawa, że w tegorocznych rozgrywkach PGE Ekstraligi wychowanek Apatora Toruń uzyskał średnią 1,579 punktu na wyścig i statystycznie był najgorszym seniorem w drużynie.

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Przedpełski zamieni Częstochowę na Toruń. Macierzysty klub zawodnika wraca do elity po sezonie nieobecności i z chęcią sięgnie po swojego wychowanka, któremu częstochowski epizod dodał skrzydeł i bardzo ważnego dla każdego sportowca doświadczenia.

Wadim Tarasienko odchodzi z Wilków. Rosjanin do drugoligowego klubu trafił ze znacznie bardziej utytułowanego Lokomotivu Daugavpils i z miejsca stał się ulubieńcem miejscowej publiczności. 26-latek okazał się najskuteczniejszym zawodnikiem w całej 2. Lidze Żużlowej oraz wraz z kolegami z zespołu wywalczył awans na zaplecze elity, nie przegrywając ani jednego spotkania.

1 listopada swoje odejście ze Zdunek Wybrzeża Gdańsk potwierdził Kacper Gomólski. 27-latek w klubie z Trójmiasta ścigał się przez dwa sezony z rzędu. Ze wpisu wychowanka Startu można wywnioskować, że ma on żal do włodarzy byłego już zespołu. Na jednym z portali społecznościowych przekazał swoim fanom, że informację o braku dla niego miejsca w drużynie wyczytał w Internecie. Z pewnością nie tak obie strony wyobrażały sobie to rozstanie.

Niemrawe rozpoczęcie okienka transferowego za nami. Nadchodzący tydzień zapowiada się znacznie ciekawiej, ponieważ kluby będą mieć już jedną dobę mniej na przedstawienie nowych żużlowców swoim kibicom.

Wojciech Kulak