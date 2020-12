Były prezes PZM Andrzej Witkowski rzucił pomysł z powiększeniem PGE Ekstraligi do 10 drużyn od sezonu 2022. Problem w tym, że w tej chwili nawet kluby ekstraligowe nie spełniają wymogów licencyjnych. Gdyby zachować wszelkie rygory, to w tej chwili tylko Betard Sparta mogłaby przystąpić do rozgrywek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Stal bez jednej kuli. Czy będzie druga? WIDEO INTERIA.TV

Nawet kluby, które dostały na początku grudnia licencję zwykłą mają braki. Taka Moje Bermudy Stal Gorzów nie ma należycie oświetlonej płyty boiska, co przekłada się na złą jakość transmisji telewizyjnych, a przecież Canal Plus płaci miliony, więc wymaga. Gdyby Zespół ds. Licencji chciał podejść rygorystycznie, to Stal mogłaby dostać co najwyżej licencję warunkową.

Reklama

Jeszcze większy problem mielibyśmy, gdyby PZM zdecydował o powiększeniu PGE Ekstraligi do 10 drużyn od sezonu 2022. Jeśli weźmie się pod uwagę wszelkie zapisy, które mają wówczas obowiązywać (dojdzie wtedy odwodnienie liniowe i plandeka przykrywająca tor), to obecnie tylko Betard Sparta Wrocław ma wszystko.

Z drużyn obecnie jeżdżących w PGE Ekstralidze odwodnienie liniowe mają Motor Lublin i MrGarden GKM Grudziądz. Reszta jest w powijakach, choć czasu niby dużo, ale w zasadzie bardzo mało. Zrobienie odwodnienia może kosztować nawet milion złotych, a kluby chcą, żeby inwestycję wykonały samorządy, które już dawno zaprojektowały budżet na rok 2021. Oczywiście można to jeszcze zrobić na początku 2022. Warto jednak pamiętać, że tak zrobili w tym roku w Grudziądzu i gdyby nie przesunięcie ligi z powodu koronawirusa o dwa miesiące, to GKM by nie zdążył.

Jeśli chodzi o odwodnienie, to do PZM odzywał się projektant z Zielonej Góry, więc można założyć, że tam coś w tym roku ruszy. Motor z kolei interesował się cenami kupna plandeki, więc za chwilę może spełniać wymogi. Inna sprawa, że stadion w Lublinie jest przestarzały, a został dopuszczony wyłącznie, dlatego że prezydent miasta zobowiązał się do jego modernizacji.

Przyjmijmy jednak, że osiem klubów jeżdżących obecnie w PGE Ekstralidze zdoła przez 15 miesięcy uzupełnić wszystkie braki. Trzeba jednak dołożyć jeszcze dwa zespoły z niższych lig. I tu trzeba by się modlić, żeby w górę pięły się te, które spełniają wymogi, a tych jest niewiele.

W eWinner 1. Lidze tylko Orzeł Łódź spełnia wszystkie wymagania ekstraligowe. Oczywiście na sezon 2021, bo już na 2022 niekoniecznie. Jest odwodnienie, ale brakuje plandeki. ROW Rybnik ma prawie wszystko, co byłoby potrzebne na ten rok, ale odwodnienie jest tam przestarzałe, więc na 2022 trzeba by to poprawić.

Co z innymi. Abramczyk Polonia Bydgoszcz jest w trakcie modernizacji. Jak się skończy, to będzie gotowa. W Tarnowie stadion to ruina. Od lat mówi się o przebudowie, może w 2021 coś ruszy. W przypadku Zdunek Wybrzeża Gdańsk mówi się, że taniej byłoby wybudować nowy obiekt, niż inwestować w ten, który jest. Infrastruktura na Starcie Gniezno pozostawia wiele do życzenia ze słynną wieżyczką sędziowską na czele. W Ostrowie też dużo roboty, a oświetlenie jest tragiczne. Wreszcie Cellfast Wilki Krosno mają montować oświetlenie i do połowy roku mają spełniać wymagania pierwszoligowe. Ekstraligowe jednak nie.

W 2. Lidze Żużlowej tylko w Rzeszowie, gdzie trwa przebudowa (wymiana podgrzewanej murawy i odwodnienie liniowe), za chwilę będzie stadion na miarę PGE Ekstraligi. Tylko wieżyczka, za ciasna, będzie odbiegać od norm, ale reszta będzie w porządku. Stadiony w Opolu, Poznaniu i Rawiczu nie spełniają norm. Klubów z Niemiec i Łotwy nie bierzemy pod uwagę, bo one nie mają prawa awansu do PGE Ekstraligi.

Dodajmy, że obecnie kluby najlepszej ligi świata zajmują się pracami związanymi z wprowadzeniem telemetrii. Koszty nie są jednak wielkie. W zasadzie, jak ktoś ma łebskiego elektryka, to może to sobie zrobić sam.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Ryszard Kowalski, wiceprezes PGE Ekstraligi na stadionie Sparty Wrocław / Wojciech Tarchalski / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii! ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij. Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!