​Żużel. PGE Ekstraliga. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM. Przemiana Denisa Zielińskiego. Zmienił podejście do sportu i przynosi to owoce

- Denis jest starszym zawodnikiem. Troszeczkę też zmienił podejście do sportu - powiedział o Denisie Zielińskim Robert Kościecha, trener młodzieży z Grudziądza. Młody żużlowiec w niedzielnym meczu z Moje Bermudy Stalą Gorzów zanotował najlepszy ligowy występ w karierze, po raz pierwszy wygrał wyścig na torach PGE Ekstraligi.

Denis Zieliński w sezonie 2020 dopiero poznawał PGE Ekstraligę. W 20 wyścigach zdobył tylko cztery punkty. O niebo lepiej jest na początku obecnych rozgrywek. Żużlowiec, który podszedł do licencji w barwach grudziądzkiego klubu, w niedzielnym meczu pomiędzy ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-em a Moje Bermudy Stalą (38:52) uzbierał 5 "oczek" z bonusem. - Fajnie, że udało mi się wygrać bieg juniorski. To pierwszy mój wygrany wyścig w PGE Ekstralidze. W tym drugim było już trochę inaczej, bo przywiozłem zero. W trzecim walczyłem, bez wykluczenia Thomsena i tak byłbym zadowolony z zawodów - powiedział zawodnik.

Postawę swojego podopiecznego skomentował trener młodzieży - Robert Kościecha. Szkoleniowiec również zauważył postęp wykonany przez Zielińskiego. Rok temu jeździł nerwowo, teraz momentami jeździ jak profesor. - Denis jest starszym zawodnikiem. Troszeczkę też zmienił podejście do sportu. Wydaje mi się, że na lepsze - stwierdził. Punkty do mety przywozi także Mateusz Bartkowiak. Grudziądzanie w końcu mają skutecznych juniorów. - Mateusz jest wypożyczony z Gorzowa, ale od początku bardzo często przychodzi, rozmawiamy jakimi ścieżkami ma jechać i jakie przełożenia ma wybierać. Wyciągamy wnioski, myślę że będzie szło to ku dobremu - dodał.

Dobra dyspozycja młodzieżowców nie wystarczyła grudziądzanom do zwycięstwa. Seniorzy z Gorzowa byli poza zasięgiem seniorów ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u, którzy położyli mecz. - Jak przegrywa się mecz u siebie, to miny nie są wesołe. Zabrakło równej postawy zespołu. Od pierwszego biegu, czyli od wykluczenia Krzysia Kasprzaka, mecz zaczął nam się sypać. Jedyny pozytyw jest taki, że w ostatnich dwóch meczach bardzo dobrze pojechali juniorzy. Walczą, te punkty nie są zdobywane za darmo, tylko naprawdę ciężko wywalczone. Widać ambitną jazdę na torze, z tego się można tylko cieszyć - ocenił Kościecha.

ZOOLeszcz DPV Logistic GKM w najbliższy piątek pojedzie na wyjazdowy mecz do Torunia. Mecze pomiędzy tymi klubami zawsze elektryzowały kibiców z tych dwóch miast. Z powodu pandemii tym razem na trybunach będzie grobowa cisza. Początek spotkania na toruńskiej Motoarenie o godz. 18:00.

