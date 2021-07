Żużel. PGE Ekstraliga. ZOOleszcz DPV Logistic GKM jeszcze w tym sezonie może pojechać w pełnym składzie

ZOOleszcz DPV Logistic GKM w piątek (23 lipca) o godz. 18:00 zmierzy się na wyjeździe z Fogo Unią Leszno. Grudziądzanie są stawiani na straconej pozycji. Na pewno w tym spotkaniu nie wystąpi Denis Zieliński, którego powinien zastąpić Seweryn Orgacki. - Denis jest po operacji, w tej chwili przechodzi rehabilitację. Lekarze mówią, że jego przerwa potrwa od trzech do sześciu tygodni. Ciężko dokładnie określić, jaki to będzie okres czasu - przekazał nam Zdzisław Cichoracki.

To nie musi być koniec sezonu dla juniora

19-latek po wypadku w meczu z eWinner Apatorem został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości ramiennej z przemieszczeniem oraz dwóch żeber. Czy wróci jeszcze w tym sezonie? - Urazy zawodników goją się tak szybko, że nie ma nawet co porównywać ich do zwykłych ludzi. Najważniejsze jest jednak zdrowie i kondycja Denisa. Czekamy na decyzję lekarzy, bo tylko oni mogą wydać zgodę na ewentualne jego starty - dodał członek rady nadzorczej w grudziądzkim klubie.

Lepiej wygląda sprawa ze zdrowiem Nickiego Pedersena. Trzykrotny mistrz świata od razu po fatalnej kraksie z Jackiem Holderem oraz Kennethem Bjerre wypisał się ze szpitala! Zdiagnozowano u niego "tylko" wstrząśnienie mózgu. Znając organizm i charakter Duńczyka, to można podejrzewać że w Lesznie go nie zabraknie. - Nicki w ten sam dzień wypisał się ze szpitala. Był po wszystkich badaniach, które niczego strasznego nie wykazały. Wypisał się i tyle - przyznał działacz GKM-u.

Te punkty mogą przesądzić o spadku

Grudziądzanie domowe spotkania z Marwis.pl Falubazem i eWinner Apatorem powinni wygrać przynajmniej za dwa punkty. Ostatecznie zremisowali te mecze i zamykają tabelę PGE Ekstraligi. Nie ulega wątpliwości fakt, że po stracie lidera pokazali charakter. - Drużyna pokazała charakter, ale wynik nie odzwierciedla tego chrakteru. Mecz powinien zostać przez nas wygrany, niestety nie udało się i zremisowaliśmy trzeci mecz u siebie. Czegoś takiego w historii chyba jeszcze nie bylo - stwierdził Cichoracki.

Na trzy kolejki przed końcem rundy zasadniczej ZOOleszcz DPV Logistic GKM traci do zielonogórzan punkt, a do torunian dwa punkty. Czekają ich jeszcze wyjazdy do Leszna i Lublina, więc największe szanse mają na opuszczenie strefy spadkowej w domowym meczu z Eltrox Włókniarzem (22 sierpnia). W ten dzień rozstrzygnie się, kto definitywnie pożegna się z najlepszą ligą świata i sześcioma milionami z telewizji.