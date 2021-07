Żużel. PGE Ekstraliga znów ma problem z lekarzami. Można go szybko rozwiązać

W niedzielne popołudnie we Wrocławiu kibice zgromadzeni na Stadionie Olimpijskim byli świadkami kapitalnego widowiska. Po fantastycznym spotkaniu miejscowa Betard Sparta pokonała Eltrox Włókniarz 48:42. Niestety tego dnia nie obyło się bez przykrych upadków. W najgorszym z nich brał udział Jonas Jeppesen. Duńczyk z dużą prędkością wbił się w dmuchaną bandę i przez kilka sekund leżał na torze w bezruchu.

Zawodnik gości nawet po dojściu do siebie sprawiał wrażenie wyraźnie oszołomionego. Pomimo tego, lekarz postanowił dopuścić go do dalszej części zawodów. Na całe szczęście trzeźwo zareagował team zawodnika, jak i sam zainteresowany. Nie chciano ryzykować i 23-latek odpuścił dalszą jazdę. Oczywiście po zakończeniu pojedynku Jeppesen udał się do szpitala na dodatkowe badania, a te wykazały wstrząs mózgu. Nie trzeba nikomu tłumaczyć jak niebezpieczne byłoby więc jego ponowne pojawienie się pod taśmą.

Reklama

Lekarze pod ogromną presją

W Internecie momentalnie posypały się gromy na lekarza zawodów. Z jednej strony nie ma co się dziwić wściekłym kibicom, z drugiej jednak miał on bardzo mało czasu na jakąkolwiek reakcję. - Nie znam się aż tak na medycynie urazowej, żeby wiedzieć czy w ogóle możliwe jest stwierdzenie od razu po upadku czy zawodnik miał wstrząs mózgu. Prawdopodobnie były ku temu przesłanki, ale pamiętajmy że lekarz zawodów i drużyna ma czas do pięciu minut na stwierdzenie orzeczenia, czy dany zawodnik jest zdolny do jazdy. Decyzje te podejmowane są z reguły bardzo szybko - mówi nam Jacek Frątczak.

- W przepisach czytamy również, że można orzec żużlowcowi niezdolność do startu w jednym biegu, a potem na bieżąco weryfikować jego stan zdrowia, mając z nim bezpośredni kontakt. Wtedy podejmuje się decyzję, co robimy dalej - dodaje nasz ekspert.

PGE Ekstraliga musi zareagować

Co gorsza, przypadek we Wrocławiu nie jest odosobniony. Świadkami podobnych scen byliśmy już między innymi w Gorzowie, kiedy to lekarz dopuścił do dalszych startów Krzysztofa Lewandowskiego, pomimo iż ten miał ogromne kłopoty z ręką. Młodzieżowiec stanowił wówczas poważne zagrożenie nie tylko dla samego siebie, ale i rywali.

- Jeżeli są przesłanki, że w jednych, drugich i trzecich zawodach pojawiają się tego typu wątpliwości, to coraz większymi krokami następuje moment, w którym lekarze zawodów będą obsadzani przez Ekstraligę dokładnie tak samo jak sędziowie, czy komisarze torów. To wyeliminuje wszelkie podejrzenia i insynuacje. Dlatego uważam, że taki powinien być efekt dyskusji na ten temat. Według mnie po prostu nie ma lepszego rozwiązania - proponuje były menedżer klubów z Zielonej Góry i Torunia.

Trudno nie zgodzić się ze słowami naszego eksperta. Do obsadzenia jednej kolejki najlepszej ligi świata wystarczyłoby w zasadzie czterech profesjonalnych lekarzy wybranych przez organizatora rozgrywek. Na jakiekolwiek zmiany, o ile w ogóle nastąpią, trzeba jednak poczekać.