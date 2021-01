Jeżeli koronawirus nie pokrzyżuje planów organizatorów, rozgrywki PGE Ekstraligi rozpoczną się 3 kwietnia. Zanim najlepsi żużlowcy świata powalczą o ligowe punkty, konieczne jest rozegranie przynajmniej kilku sparingów. Jako pierwszy w Polsce listę przedsezonowych rywali opublikował RM Solar Falubaz Zielona Góra. Wielkim hitem będzie niewątpliwie starcie z aktualnymi mistrzami Polski - Fogo Unią Leszno.

Żużlowi kibice odliczają miesiące i już nie mogą doczekać się powrotu zawodników na owalne tory. Tradycyjnie w marcu rozpoczną się treningi, których zwieńczeniem mają być przedsezonowe sparingi. Swoich przeciwników zna już RM Solar Falubaz. Na początek podopiecznych Piotra Żyty czeka dwumecz z Fogo Unią Leszno. Kolejnym rywalem zielonogórzan będzie Betard Sparta Wrocław. Tuż przed startem ligi ekipa z województwa lubuskiego skrzyżuje rękawice z Orłem Łódź.

Dla trenera RM Solar Falubazu szczególnie ważna jest właśnie to spotkanie z Orłem. - Tego rywala dobraliśmy pod kątem inauguracyjnego meczu w Toruniu. Obiekt w Łodzi jest podobny do Motoareny i chcemy sobie tam pojeździć. Wszystko oczywiście realizowane zostanie jeśli tylko pozwoli nam na to sytuacja sanitarna w Polsce - powiedział Piotr Żyto w rozmowie z klubową stroną Falubazu.

Plan sparingowy RM Falubazu Zielona Góra przed sezonem 2021:

20-21.03.2021 vs FOGO Unia Leszno

24.03.2021 Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra

25.03.2021 Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

27-28.03.2021 vs Orzeł Łódź

