Żużel. PGE Ekstraliga. Zmarzlik znów to zrobił. Jest wart tyle, co dwóch zawodników

Aktualnie trwający sezon należy do Bartosza Zmarzlika i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wychowanek Stali Gorzów z dobrym skutkiem walczy o trzeci tytuł mistrza świata z rzędu, a ponadto nie schodzi poniżej pewnego poziomu w PGE Ekstralidze. W piątkowy wieczór w Toruniu Polak przypieczętował kolejny sukces w karierze, a mianowicie zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych żużlowców PGE Ekstraligi fazy zasadniczej. Nie przeszkodził mu w tym nawet pierwszy od wielu lat defekt motocykla.

Po piętach do ostatniego wyścigu deptał mu Maciej Janowski, jednak ostatecznie o zaledwie 0,007 pkt/bieg lepszy okazał się dwukrotny mistrz świata. Podium uzupełnił inny reprezentant Betard Sparty - Artiom Łaguta. Wszyscy wyżej wymienieni zawodnicy pojadą jeszcze w fazie play-off, lecz bardziej sprawiedliwe jest zamknięcie zestawienia po rundzie zasadniczej, ponieważ każdy jechał już z każdym.

Dla Zmarzlika to czwarte takie wyróżnienie w karierze. Co ciekawe, ostatni raz 26-latek podobnego wyczynu dokonał trzy lata temu, a od sezonu 2016 nie schodzi poniżej podium. W całej historii Speedway Ekstraligi pod tym względem nie ma lepszego zawodnika. Do wychowanka Stali najbliżej Jarosławowi Hampelowi (3), Nickiemu Pedersenowi (3) oraz Tomaszowi Gollobowi (3).

Punktuje za dwóch

Gdyby pomnożyć przez pięć (cztery starty "z urzędu" i wyścig nominowany) średnią biegopunktową lidera gorzowskiej ekipy wyjdzie nam kosmiczna wręcz liczba nieco ponad 13 "oczek" na mecz. Dla porównania podobny rezultat w każdym spotkaniu w 2021 roku gwarantowali chociażby Krzysztof Kasprzak i Norbert Krakowiak razem wzięci, a przez większą część sezonu byli to przecież podstawowi zawodnicy ZOOLeszcz DPV Logistic GKM-u.

Utrzymanie dwukrotnego mistrza świata przez Moje Bermudy Stal musi kosztować niemałe pieniądze, ale jak widać każda złotówka spłaca się w stu procentach. Co ważne, Bartosz Zmarzlik jeszcze nie ma dosyć i nie zdziwimy się, jeśli w przyszłości wyśrubuje swój rekord. - Żyjemy w erze najlepszego żużlowca w historii całej dyscypliny - piszą niektórzy kibice. Naprawdę trudno nie przyznać im racji.

Najskuteczniejsi zawodnicy PGE Ekstraligi od sezonu 2001:

2001 - Ryan Sullivan

2002 - Ryan Sullivan

2003 - Tomasz Gollob

2004 - Andreas Jonsson

2005 - Tomasz Gollob

2006 - Jason Crump

2007 - Nicki Pedersen

2008 - Nicki Pedersen

2009 - Jason Crump

2010 - Tomasz Gollob

2011 - Jarosław Hampel

2012 - Nicki Pedersen

2013 - Jarosław Hampel

2014 - Greg Hancock

2015 - Jarosław Hampel

2016 - Bartosz Zmarzlik

2017 - Bartosz Zmarzlik

2018 - Bartosz Zmarzlik

2019 - Leon Madsen

2020 - Emil Sajfutdinow

2021 - Bartosz Zmarzlik