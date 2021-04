Bartosz Zmarzlik jest na dobrej drodze ku temu, by zostać najlepszym punktującym w historii Moje Bermudy Stali Gorzów. Klub poinformował, że po ostatnim spotkaniu dwukrotny mistrz świata awansował na piąte miejsce w zestawieniu.

Zmarzlik kapitalnie rozpoczął sezon 2021, w świetnym stylu wygrywając Kryterium Asów. Później niespełna 26-latek poprowadził gorzowian do cennego zwycięstwa nad Fogo Unią Leszno. Mistrz świata pojechał w meczu zgodnie z oczekiwaniami, zdobywając 14 punktów. Oprócz pokaźnej zdobyczy żużlowiec czarował swoją jazdą, niejednokrotnie wyprzedzając rywali na trasie.

Okazało się, że ostatni mecz wprowadził szczecinianina do piątki najlepiej punktujących reprezentantów Stali w historii. Informację na ten temat podał klub, otrzymując ją od "Echa Gorzowa". Obecny wynik Zmarzlika w barwach pracodawcy wynosi 1792 punkty.

Taki rezultat 26-latek osiągnął w jedenastym sezonie startów. Przypomnijmy, że pierwszy oficjalny występ zawodnik zaliczył 25 kwietnia 2011 roku. Wtedy to czterokrotnie stanął on pod taśmą startową, wygrywając bieg młodzieżowy, by następnie w pokonanym polu pozostawić Troya Batchelora, łącznie zgarniając na swoje konto cztery punkty. Z czasem było jeszcze lepiej, co potwierdzają osiągnięcia gorzowianina na przestrzeni sezonów.

Poszczególne sezony w wykonaniu Bartosza Zmarzlika:

2011: 94 punkty

2012: 117 punktów

2013: 151 punktów

2014: 175 punktów

2015: 161 punktów

2016: 207 punktów

2017: 215 punktów

2018: 237 punktów

2019: 183 punkty

2020: 217 punktów



Obecnie przed mistrzem świata znajdują się tylko cztery klubowe legendy. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Piotr Świst, przez szesnaście lat zbierając dla drużyny 2927 punktów. Na drugiej pozycji znalazł się Jerzy Rembas, który swój wynik (2646 "oczek") również wykręcił przez szesnaście lat. Najniższy stopień podium należy do Edwarda Jancarza. W 21 sezonach osiągnął on 2278,5 punktu. Warto jednak zauważyć, że przez kilka lat zawodnik głównie skupiał się na występach w Anglii. Tuż za podium uplasował się Piotr Paluch z dorobkiem 2034 punktów zdobytym w 21 lat.

Na ten moment wydaje się, że obecny lider zespołu jest w stanie dogonić nawet prowadzącego Śwista. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Zmarzlik ma przed sobą jeszcze wiele lat startów. Ponadto nie wydaje się, by w najbliższym czasie szczecinianin zmienił klubowe otoczenie, gdyż w macierzystej Stali ma status gwiazdy, szereg sponsorów i komfort, jakiego mógłby nie zaznać gdziekolwiek indziej.

