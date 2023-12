Żużel. PGE Ekstraliga. Zmarzlik dał pstryczka w nos Stali Gorzów! [FELIETON]

Dał Stali pstryczka w nos

Zresztą podpisanie kontraktu w Motorze Lublin na dwa kolejne sezony bez podejścia do rozmów ze Stalą Gorzów i to po tym, jak prezes Waldemar Sadowski wręczył Zmarzlikowi "bilet" na powrót do Stali, to pstryczek w nos gorzowskiego zespołu. Choć nie wiem też, jakie były ustalenia Zmarzlika ze Stalą. Mogli sobie powiedzieć, że przechodzi do Motoru na 2 lata i jeśli wynik sportowy lublinian będzie dobry, a gorzowian słabszy, to zostanie w Lublinie na dłużej. Jeśli natomiast to Stali będzie się lepiej wiodło sportowo i organizacyjnie, mogą wrócić do rozmów.