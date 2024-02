Żużel. PGE Ekstraliga zamknięta dla Rohana Tungate'a? Nie chcą mu zaufać

Wiele wskazuje na to, że ROW może ubić na Australijczyku naprawdę dobry biznes. Rohan Tungate w sezonie 2023 jeździł w barwach Enea Falubazu Zielona Góra. Był w tej drużynie jednym z liderów. Klub w przekonywującym stylu wywalczył awans do PGE Ekstraligi i podziękował swojemu zawodnikowi. Dyrektor Piotr Protasiewicz zdecydował się postawić na inne nazwiska.

PGE Ekstraliga. Nie chcą zaufać Tungate'owi

Tungate od paru sezonów mówi jasno, że chciałby spróbować swoich sił w PGE Ekstralidze. Zasadniczo, kiedy jak nie teraz. Żużlowiec ma 34 lata, więc jest w idealnym dla siebie sportowo momencie. Ostatni udany sezon w barwach Falubazu na niewiele się zdał. Po pierwsze podziękował mu sam beniaminek, który wolał zostawić innych zawodników oraz dorzucić do tego tych dostępnych na rynku z ekstraligową przeszłością.

Tungate nie zwrócił na siebie uwagi także innych klubów PGE Ekstraligi. Rynek zawodniczy w najlepszej lidze świata stał się zabetonowany i wcale nie tak prosto jest się tam dostać. Szczególnie, gdy mówimy o seniorach. Zdaniem ekspertów największym problemem Australijczyka jest brak znajomości torów w elicie. W pierwszym roku startów pewnie musiałby zapłacić tzw. frycowe, a na to nie chcą sobie pozwolić potencjalnie chętne kluby. Osobny temat to starty, które nie są największym atutem Tungate'a. Ten daje się zapamiętać przede wszystkim ze skutecznej jeździe na dystansie.

ROW Rybnik ubije interes z Rohanem Tungate'm

Australijczykowi pozostało więc skoncentrowanie się na 2. Speedway Ekstralidze. Dlatego też wybrał ROW Rybnik, czyli zespół, z którym ma walczyć o awans. Sukces z mistrzostw Australii pokazuje, że Tungate nie przejął się brakiem angażu w PGE Ekstralidze i ciągle ma ważny cel do zrealizowania w swojej karierze. Ta motywacja może sprawić, że największym beneficjentem stanie się ROW, który ma przecież takie same aspiracje.

A dodać należy, że rybniczanie uchodzą za jednego z głównych faworytów do awansu do PGE Ekstraligi. Drużyna jest mocna i dobrze zbilansowana. Jeśli nikt nie zawiedzie, to kto wie, czy Tungate właśnie z ROW-em nie spełni swojego marzenia o PGE Ekstralidze.