Żużel. PGE Ekstraliga. Wyjaśniła się przyszłość Jonasa Jeppesena

Debiutancki sezon Jonasa Jeppesena w PGE Ekstralidze był co najwyżej średni. Duński żużlowiec zakończył zmagania ze średnią 1,255, oczekiwania z pewnością były większe. Na sezon 2022 utrzymany zostanie przepis o zawodniku do 24 roku życia, dlatego prezes Michał Świącik postanowił uzgodnić z Jeppesenem warunki nowego kontraktu. To już kolejne porozumienie w częstochowskiej ekipie.

Jest wdzięczny

- Od początku mojej przygody z Eltrox Włókniarzem Częstochowa czułem, że trafiłem do odpowiedniej drużyny. W trakcie sezonu wszystkie moje przeczucia się potwierdziły. Klub jest bardzo profesjonalnie zarządzany, w Częstochowie mam swój team oraz oddanych sponsorów, którzy mnie wspierają oraz mi zaufali - powiedział Jeppesen cytowany przez oficjalną stronę klubu spod Jasnej Góry.

Duńczyk zdaje sobie sprawę, że nie spełnił do końca pokładanych w nim oczekiwań. - Cały czas czuję, że stać mnie na lepsze wyniki, które ucieszą zarówno zarząd jak i kibiców. Dziękuję za drugą szansę i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby w przyszłym sezonie wraz z kolegami powalczyć o poprawę tegorocznego wyniku. Do zobaczenia na Arena zielona-energia.com - dodał.

Częstochowianie mają już kompletną kadrę na następny rok. Pozostało im jeszcze ogłoszenie pozostania Jakuba Miśkowiaka oraz powrót trenera Lecha Kędziory.