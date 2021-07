Żużel. PGE Ekstraliga. Wybór między dżumą a cholerą

Kolejną serię zmagań rozpoczniemy w Lublinie, gdzie miejscowy Motor podejmie Marwis.pl Falubaz Zielona Góra. Faworytem tego meczu są gospodarze, jednak wczoraj w Lublinie mocno padało, co mogło przeszkodzić w przygotowaniach - Jeśli faktycznie tak mocno padało, jak przewidywały prognozy, to pytanie, jak uda się przygotować tor. Jednak zwyczajowo w takich sytuacjach bardziej zaskoczeni są miejscowi, którzy mają namieszane w głowach - komentuje Olkowicz.

- Motor musi się mieć na baczności, bo do ostatniego biegu będzie trwała batalia o wślizgnięcie się do play-offów, więc lublinianie nie mogą sobie pozwolić na żadną wpadkę. Tym bardziej, że wiadomo, że Falubaz przyjedzie i nie położy się na torze lub obok toru, tylko będzie walczył o bardzo potrzebne punkty do tabeli - mówi dla Interii komentator stacji Eleven Sports.

Pojedynek liderów - przyszłego i obecnego?

Od pewnego czasu pojawiają się zastrzeżenia w kierunku nominalnego lidera Motoru, Mikkela Michelsena. Mówi się, że nie spełnia swojej roli, co zresztą ma odzwierciedlenie w statystykach - obecnie jest dopiero 14. najskuteczniejszym zawodnikiem ligi, choć jest najlepszym żużlowcem Motoru. - Jeśli Michelsen chce coś udowodnić to paradoksalnie jemu takie warunki, tzn. dziwny tor po opadach, mogą pomóc, bo to warunki znane z duńskich rejonów - ocenia Olkowicz.

Na torze w Lublinie pojawi się też Patryk Dudek, który jest łączony z wieloma klubami. - Pojawiają się głosy, że Dudek znajduje się wysoko na liście potencjalnych wzmocnień Motoru. Tak więc będą na niego zwrócone oczy kibiców obu drużyn.

Częstochowska mobilizacja

Mecz pod Jasną Górą zapowiada się bardziej interesująco. Eltrox Włókniarz podejmie przy Olsztyńskiej Moje Bermudy Stal Gorzów. W pierwszym spotkaniu obu drużyn na torze w Gorzowie wygrali częstochowianie. Czy teraz też wygrają goście? - Byłoby to ciekawe, gdyby gorzowianom udało się zrewanżować. Wiem jednak, że częstochowianie są bardzo zmobilizowani, trenują mądrze, bo w godzinie meczu. Bardzo się przykładają, bo ewentualna wygrana zbliża ich niesamowicie do play-offów - mówi nam Piotr Olkowicz.

- Te trzy punkty są Włókniarzowi niezwykle potrzebne. De facto jadą o zabezpieczenie. Budują sobie kapitał, który może im pozwolić na próby wybrania sobie rywala w półfinale, choć przy założeniu, że dwa pierwsze miejsca będą należały do drużyn z Leszna i Wrocławia, jest to wybór jak między dżumą a cholerą - jedni i drudzy są bardzo mocni i zdołali w tym roku wygrać przy Olsztyńskiej - komentuje barwnie Olkowicz.

Klasyfikacja Pucharu Eleven po 10. rundach

1. eWinner Apator Toruń - 36

2. Betard Sparta Wrocław - 36

3. Fogo Unia Leszno - 33

4. ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - 29

5. Moje Bermudy Stal Gorzów - 29

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - 28

7. Eltrox Włókniarz Częstochowa - 26

8. Motor Lublin - 23

Żużlowy rozkład jazdy w Eleven Sports

Runda 11: Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

Transmisja w Eleven Sports 1 od 17:30

Komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbicki

Studio: Anita Mazur

Reporter: Marcin Musiał

Runda 11: Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów

Transmisja w Eleven Sports 1 od 20:15

Komentarz: Piotr Olkowicz, Maciej Markowski

Studio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz

Reporter: Barbara Karczewska

Piotr Kaczorek

