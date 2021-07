Żużel. PGE Ekstraliga. Włókniarz – Stal na papierze. Gorzowianie mogą sprawić psikusa

Mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów oczami Jacka Frątczaka:

Krajowi seniorzy. Kacper Woryna - Bartosz Smektała (Eltrox Włókniarz Częstochowa) vs Bartosz Zmarzlik - Szymon Woźniak (Moje Bermudy Stal Gorzów) 2:4

Przewagę przede wszystkim robi Bartosz Zmarzlik. Ponadto stabilnie jeździ Szymon Woźniak. Akurat w przypadku tego drugiego należy zauważyć, że ma dobre starty, a potem miewa problemy na trasie. To akurat może mieć znaczenie w Częstochowie, gdzie niewątpliwie da się wyprzedzać. Myślę jednak, że sobie z tym poradzi. Po stronie częstochowskiej jest przede wszystkim za mało regularności, aczkolwiek wiadomo, że u siebie spisują się znacznie lepiej niż na wyjazdach. Przy tej konfiguracji faworytem są goście.

Obcokrajowcy. Leon Madsen - Fredrik Lindgren (Eltrox Włókniarz Częstochowa) vs Martin Vaculik - Anders Thomsen (Moje Bermudy Stal Gorzów) 2:4

To jest naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Pytanie tylko brzmi, czy jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Szczególnie w przypadku Fredrika Lindgrena nie było fajerwerków w Zielonej Górze. Na szczęście dla częstochowian jego słabsza postawa przy W69 nie zadecydowała o porażce. W tym sezonie Szwed jest bardzo chimeryczny, jeżeli chodzi o formę. Leon Madsen powinien być z kolei godnym rywalem dla pozostałych. Po stronie gości Martin Vaculik i Anders Thomsen. Porównując tych zawodników, może troszkę na kredyt, ale stawiam na 4:2 dla gorzowian.

U24. Jonas Jeppesen (Eltrox Włókniarz Częstochowa) vs Rafał Karczmarz (Moje Bermudy Stal Gorzów) 3:3

To są porównywalni zawodnicy. Ani jeden, ani drugi nie zachwyca. Jonas Jeppesen do udanych zaliczy tylko spotkanie w Toruniu i to jest w zasadzie wszystko, co dołożył do dorobku częstochowian w tym roku. Myślę, że spodziewano się po nim więcej. Podobnie rzecz się ma z Rafałem Karczmarzem. Notuje tylko dobre pojedyncze wyścigi. Obaj jadą naprawdę bardzo podobnie i dlatego wskażę tutaj na remis.

Juniorzy. Jakub Miśkowiak - Mateusz Świdnicki (Eltrox Włókniarz Częstochowa) vs Wiktor Jasiński - Kamil Pytlewski (Moje Bermudy Stal Gorzów) 5:1

Mamy tutaj całkowitą jednoznaczność. Gospodarze spisują się naprawdę wyśmienicie. Co prawda Wiktor Jasiński miewa dobre wyścigi, ale głównie u siebie. Teraz czeka go mecz wyjazdowy, gdzie będzie mu o wiele trudniej o punkty. Spodziewam się tu absolutnej dominacji formacji częstochowskiej.

Wnioski:

Z mojej analizy wynika, że czeka nas bardzo ciekawy mecz. Wcale nie uważam, że faworytem tego spotkania są gospodarze, nawet po ich zwycięstwie na torze w Gorzowie. Dodatkowo każdy widział, co Eltrox Włókniarz pokazał w Zielonej Górze. Gdy jeszcze do tego tor w Częstochowie nie będzie miał żadnych tajemnic oraz nie będzie przeszkadzał w jeździe trójce Zmarzlik - Vaculik - Thomsen, to wiele będzie zależało od miejscowych młodzieżowców.

Pytanie brzmi, jak skutecznie będą spisywać się więc juniorzy Eltrox Włókniarza w konfrontacji z seniorami Moje Bermudy Stali i czy będą w stanie przechylić szalę zwycięstwa na korzyść gospodarzy. Mamy tutaj bardzo porównywalny układ sił.

Myślę, że wynik zakręci się w okolicach remisu, ale z delikatnym wskazaniem na gorzowian. Przyjezdni mogą sprawić psikusa i nie jest to wcale życzeniowy układ. Mam po prostu takie wrażenie, że to goście rozstrzygną ten mecz na swoją korzyść, tym samym mocno utrudniając walkę o czwórkę podopiecznym Piotra Świderskiego. Triumfator zwycięży w graniach od 2 do 4 punktów.

Awizowane składy na mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów:

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 9. Leon Madsen, 10. Kacper Woryna, 11. Bartosz Smektała, 12. Jonas Jeppesen, 13. Fredrik Lindgren, 14. Jakub Miśkowiak, 15. Mateusz Świdnicki

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Rafał Karczmarz, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Jasiński, 7. Kamil Pytlewski

Początek meczu w piątek 2 lipca o godzinie 20:30.

