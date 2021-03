Żużel. PGE Ekstraliga. Włókniarz – GKM. W pięciu nie dali rady

PGE Ekstraliga i eWinner 1. Liga Żużlowa startują już w tym tygodniu, dlatego nie może dziwić fakt, że coraz więcej klubów rozgrywa sparingi. Po Abramczyk Polonii Bydgoszcz i eWinner Apatorze Toruń, w treningowym meczu spotkały się dziś drużyny Eltrox Włókniarza Częstochowa i ZOOLeszcz DPV Logistic GKM Grudziądz. Gospodarze rozgromili gości na torze w Częstochowie, wygrywając w stosunku 52:25.

Częstochowianie przystąpili do sparingu w niemal najmocniejszym zestawieniu, bo w składzie zabrakło tylko Fredrika Lindgrena. Co innego można powiedzieć o zespole grudziądzan, którzy przystąpili do meczu bez trójki izolowanych zawodników - domniemanego lidera, Przemysława Pawlickiego oraz dwóch juniorów - Mateusza Bartkowiaka i Kacpra Łobodzińskiego. Nieobecny był także Nicki Pedersen, który jest dopiero w drodze do Polski.

Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Tylko w pierwszej serii trzy wyścigi z czterech zakończyły się podwójnym zwycięstwem miejscowych. Jedynie w trzecim biegu parze Lachbaum - Kasprzak udało się zwyciężyć z parą Jeppesen - Smektała w stosunku 4:2.

Dalej nie było wcale lepiej. W drugiej części zawodów gospodarze zwiększyli swoją przewagę z 10 do 16 punktów i prawdopodobnie, gdyby nie defekt Leona Madsena w biegu 7, byłaby ona jeszcze większa.

Seria numer trzy to kolejne dwa podwójne zwycięstwa Eltrox Włókniarza przedzielone remisem. W biegu numer 9 duetowi Kasprzak - Lachbaum udało się przywieźć za plecami Jonasa Jeppesena, ale Leon Madsen okazał się dla nich zbyt szybki.

Ostatnie trzy biegi sparingu to 5:0 po defekcie Krzysztofa Kasprzaka, wygrana gości w stosunku 4:2 po defekcie Kacpra Woryny i remis w gonitwie 13, w której Kenneth Bjerre i Krzysztof Kasprzak przywieźli za plecami Jakuba Miśkowiaka.

Zawody zakończyły się wynikiem 52:25, biegów nominowanych nie rozegrano.

Wyniki:

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz - 25 pkt

1. Krzysztof Kasprzak - 6+1 (1,1,1,2,d,1*)

2. Roman Lakhbaum - 7+1 (3,0,1*,3)

3. Kenneth Bjerre - 6 (0,2,1,1,2)

4. Norbert Krakowiak - 2 (1,1,0,0,ns)

5. brak zawodnika

6. Denis Zieliński - 2 (0,0,1,0,1)

7. brak zawodnika

8. Bartłomiej Kowalski (gościnnie) - 2 (2)

ELTROX Włókniarz Częstochowa - 52 pkt

9. Leon Madsen - 9 (3,d,3,3)

10. Jonas Jeppesen - 8+1 (2*,3,0,3)

11. Kacper Woryna - 6+1 (2*,1,3,d)

12. Bartosz Smektała - 7+1 (0,3,2*,2)

13. Jakub Miśkowiak - 6+2 (2,2*,2*,0)

14. Bartłomiej Kowalski - 9 (3,3,3)

15. Mateusz Świdnicki - 7+1 (2*,3,2)

Bieg po biegu:

1. Madsen, Woryna, Kasprzak, Bjerre - 5:1 - (5:1)

2. Kowalski, Świdnicki, Krakowiak, Zieliński - 5:1 - (10:2)

3. Lakhbaum, Miśkowiak, Kasprzak, Smektała - 2:4 - (12:6)

4. Kowalski, Jeppesen, Krakowiak, Zieliński - 5:1 - (17:7)

5. Smektała, Bjerre, Woryna, Krakowiak - 4:2 - (21:9

6. Świdnicki, Miśkowiak, Kasprzak, Lakhbaum - 5:1 - (26:10)

7. Jeppesen, Kowalski (gość), Zieliński, Madsen (d) - 3:3 - (29:13)

8. Kowalski, Miśkowiak, Bjerre, Krakowiak - 5:1 - (34:14)

9. Madsen, Kasprzak, Lakhbaum, Jeppesen - 3:3 - (37:17)

10. Woryna, Smektała, Bjerre, Zieliński - 5:1 - (42:18)

11. Madsen, Smektała, Kasprzak (d), Krakowiak (ns) - 5:0 - (47:18)

12. Lakhbaum, Świdnicki, Zieliński, Woryna (d) - 2:4 - (49:22)

13. Jeppesen, Bjerre, Kasprzak, Miśkowiak - 3:3 - (52:25)

