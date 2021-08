Żużel. PGE Ekstraliga. Włókniarz - Apator. Zadyma na finale, defektujący Holta i protest na Madsena. Te mecze to wojna!

Przesądzone jest, że Eltrox Włókniarz po raz drugi z rzędu nie znajdzie się w fazie play-off PGE Ekstraligi. Żużlowcy spod Jasnej Góry - na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej - nie mają już szans na czwórkę. Oczekiwania były inne, podopieczni Piotra Świderskiego jadą już o pietruszkę. Tego samego nie można mówić o eWinner Apatorze. Torunianie w najczarniejszym scenariuszu wciąż mogą opuścić szeregi PGE Ekstraligi. Ewentualna wygrana w Częstochowie zapewni im utrzymanie. O to będzie jednak ciężko.

Zadyma na stadionie

2003 rok to dobra postawa drużyn z Częstochowy i Torunia. Zespoły zmierzyły się nawet w finale PGE Ekstraligi, gdzie jednak doszło do skandalu, a dokładnie do bójki kiboli, którzy swój "mecz" rozgrywali na murawie. Na szczęście służby porządkowe w miarę szybko opanowały sytuację. Finał wygrali żużlowcy spod Jasnej Góry. To czwarte - i jak do tej pory ostatnie - złoto w historii Włókniarza.





Defektujący Holta

Spore poruszenie w środowisku wywołał defekt Runego Holty w trakcie ostatniego wyścigu półfinałowego dwumeczu w 2013 roku. Norweg z polskim paszportem zdefektował na czwartym okrążeniu, co miało decydujący wpływ na rozstrzygnięcie tej dramatycznej rywalizacji. Gdyby dojechał na zajmowanym przez siebie miejscu, w wielkim finale pojechaliby częstochowanie. Tak się nie stało i awans uzyskali torunianie. Sytuacja jest wspominiana do dziś nie tylko przez sympatyków Eltrox Włókniarza i eWinner Apatora.

Protest na Madsena

Torunianie w 2017 roku złożyli protest dotyczący nieprawidłowości w gaźniku Leona Madsena. Co ciekawe - sytuacja miała miejsce pomiędzy jedenastym a dwunastym wyścigiem. Sędzia oczywiście nie zbagatelizował sygnałów płynących z toruńskiego obozu i sprawdził zgłoszenie. Jacek Frątczak, który wtedy pracował w klubie z Grodu Kopernika przyznał, że to była zagrywka taktyczna. Get Well po prostu chciał zyskać czas, by przełożyć silnik jednego z zawodników. Madsen był oburzony.

Jak będzie tym razem? Nie jest to spotkanie o najwyższą stawkę, ale w częstochowsko-toruńskie starcia nigdy nie były nudne. Jedno jest pewne - Eltrox Włókniarz nie ułatwi eWinner Apatorowi drogi do utrzymania.

Awizowane składy na mecz Eltrox Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń:

Eltrox Włókniarz Częstochowa: 9. Kacper Woryna, 10. Bartosz Smektała, 11. Fredrik Lindgren, 12. Jonas Jeppesen, 13. Leon Madsen, 14. Mateusz Świdnicki, 15. Jakub Miśkowiak.

eWinner Apator Toruń: 1. Jack Holder, 2. Chris Holder, 3. Paweł Przedpełski, 4. Adrian Miedziński, 5. Petr Chlupac, 6. Krzysztof Lewandowski, 7. Karol Żupiński.

Początek spotkania w niedzielę, 8 sierpnia, o godzinie 19:15.