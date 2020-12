W listopadzie Motor przedstawił Dominika Kuberę, jako nowego żużlowca lubelskiej drużyny. Teraz, prezes klubu Jakub Kępa mówi, że na razie nie ma zawodnika, że ten w trzech pierwszych meczach nie pojedzie, bo Unia Leszno domaga się ekwiwalentu za jego wyszkolenie. Dlaczego Motor milczał prawie dwa miesiące?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Film motywacyjny dla MrGarden GKM-u INTERIA.TV

Motor Lublin blisko dwa miesiące milczał w sprawie Dominika Kubery. W listopadzie nie wspominał o żadnych problemach z nim związanych, a teraz słyszymy, że KS Unia Leszno domaga się ekwiwalentu za wyszkolenie. Przypomnijmy, że każdy zawodnik, o ile nie ma innych ustaleń z klubem, dopiero w dniu 22 urodzin jest wolny i może iść za darmo, gdzie tylko chce. Kubera 22 urodziny ma 15 kwietnia. Jeśli Motor nie zapłaci ekwiwalentu, to straci on trzy mecze.

Reklama

Dziwne, że Motor przez tak długi czas nic nie zrobił i nie zainteresował się, jak wyglądały ustalenia Kubery z Unią. Fakt, w ostatnim kontrakcie z Fogo Unią miał on w rubryce ekwiwalent wpisane: nie dotyczy, ale we wcześniejszej 5-letniej umowie już tego zapisu nie miał. Poza wszystkim Kubera był w okresie leszczyńskim zawodnikiem KS Unia wypożyczanym do Fogo Unii.

Interesujesz się sportem? Sprawdź nowy serwis Sport Interia!



To wszystko wygląda tak, jakby Motor milczał, licząc, że sprawa nie wypłynie, że Unia zapomni. W Lesznie słyszymy, że Kubera przez długi czas chodził zadowolony i nie mógł się doczekać startu ligi, a kiedy po miesiącu czekania na ruch Motoru, poszło oficjalne pismo z żądaniem zapłaty, to nagle zawodnik posmutniał. Trudno mu się dziwić, bo przecież, jak każdy chce jeździć, a nie siedzieć i oglądać mecze w telewizji.

Unia dziwi się, że nie podjęto próby rozmowy o ekwiwalencie. Na razie poszło pismo z żądaniem zapłaty 800 tysięcy złotych, ale to można by nazwać taką terapią szokową. W Lesznie nikt nie liczy na to, że Motor zapłaci takie pieniądze. Można jednak odnieść wrażenie, że 100 tysięcy, to jest cena, jaka zadowoliłaby leszczyński klub, który rocznie wydaje milion złotych na szkolenie młodzieży.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Zdjęcie Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik / Wojciech Tarchalski / Newspix

------------------------------------------------

Samochód 20-lecia na 20-lecie Interii!ZAGŁOSUJ i wygraj 20 000 złotych - kliknij.Zapraszamy do udziału w 5. edycji plebiscytu MotoAs. Wyjątkowej, bo związanej z 20-leciem Interii. Z tej okazji przedstawiamy 20 modeli samochodów, które budzą emocje, zachwycają swoim wyglądem oraz osiągami. Imponujący rozwój technologii nierzadko wprawia w zdumienie, a legendarne modele wzbudzają sentyment. Bądź z nami! Oddaj głos i zdecyduj, który model jest prawdziwym MotoAsem!