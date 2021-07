Od dziś można licytować wyjątkową żużlową pamiątkę. Bartosz Zmarzlik przekazał na licytację złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata z 2019 roku. Przypomnijmy, że był to jego trzeci w ogóle, a pierwszy złoty medal IMŚ.

- To wyjątkowa sprawa, dlatego wymaga wyjątkowych środków. Coraz mniej czasu pozostało, by pomóc Ninie Słupskiej, dlatego zdecydowałem, że przekażę na licytację swój złoty medal Indywidualnych Mistrzostw Świata z 2019 roku. Jestem przekonany, że jest to przedmiot, który spowoduje duże zainteresowanie wśród wszystkich kibiców żużla, a także spowoduje duży wpływ na konto Niny - czytamy na stronie aukcji słowa Zmarzlika. Cena wywoławcza to dwadzieścia tysięcy złotych.

Reklama

Żużlowcy wspierają Ninę na różne sposoby

Nie jest to pierwsze żużlowe trofeum, które trafiło "pod młotek". Kilka dni temu zakończyła się licytacja pucharu, medalu oraz szarfy, które Szymon Woźniak otrzymał po zwycięstwie w finale Indywidualnych Mistrzostw Polski w 2017 roku. Dzięki ofiarności żużlowca Moje Bermudy Stali Gorzów, na zbiórkę przelano ponad dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Oddawanie trofeów na licytację to niejedyne inicjatywy, w które zaangażowali się żużlowcy. Kilka miesięcy temu Gleb Czugunow zapoczątkował akcję w ramach której zawodnicy przelewali spore sumy na zbiórkę na rzecz dziewczynki. Rosjanin z polskim paszportem przekazał wówczas honorarium, które otrzymał w ramach dodatkowego startu (pojechał za Taia Woffindena w ramach zastępstwa zawodnika). W akcję włączyli się inni żużlowcy, m.in. Andrzej Lebiediew, czy Rohan Tungate, którzy w różny sposób przeliczali punkty na pieniądze dla Niny.

Zostało coraz mniej czasu

Choć zbiórka na rzecz dziewczynki trwa od października zeszłego roku, wciąż nie udało się zebrać potrzebnej kwoty. To jednak nie dziwi, bo koszt terapii genowej, na którą zbierają rodzice dziewczynki to niespełna dziewięć i pół miliona złotych.

Problem jednak w tym, że lek, który potrzebuje Nina, można przyjmować tylko do określonej masy ciała. Dlatego mówi się o tym, że zostało 2,5 kilograma czasu - niewiele, mając na względzie, że limit wynosi 13,5 kilograma.

Link do zbiórki - tutaj

Link do aukcji - tutaj

Piotr Kaczorek