Żużel. PGE Ekstraliga. Wielka obietnica polityka. Unia Leszno z nowym stadionem?

- Nie ma mowy o budowie nowego stadionu. Wymogi związane z ochroną środowiska i wytycznymi wiążą się z tym, że trzeba by było uzyskać decyzję środowiskową. Wolałbym modernizować stadion. Nowy obiekt trzeba by postawić w innym miejscu - mówi jednoznacznie Łukasz Borowiak.

Szereg prac na stadionie

- Myślimy o modernizacji czarnego budynku. W marcu muszę zmodernizować biały budynek, który jest w wale stadionu. Fuszera wykonana kilka lat temu spowodowała, że wyłączone jest pierwsze piętro. To kwota półtora miliona złotych. Później czas, by przygotować wizualizację i być może krok po kroku... Inwestycję można przecież podzielić na etapy. Jestem otwarty na dyskusje - tłumaczy prezydent Leszna.

Muszą spełnić ten wymóg, by otrzymać licencję

Leszczynianie muszą mieć z tyłu głowy inwestycję w oświetlenie. Wymóg to 1800 luxów. Wymiana oświetlenia w Lesznie jest konieczna, by uzyskać ten efekt. Kwota inwestycji zwala z nóg.

- Mamy pierwsze szacunki, aby przystosować oświetlenie do wytycznych Ekstraligi. To kwota 3,5 miliona złotych. Ona może ulec zmianie, bo żyjemy w takich czasach, że te ceny szybują i trudno cokolwiek zaplanować na kwartał. Mam w tyle głowy tę informację, że to trzeba zrobić. Z bólem serca będziemy musieli to zrealizować tak, by Unia Leszno mogła jeździć w elicie - skomentował Borowiak.