Żużel. PGE Ekstraliga. Wejście smoka Przedpełskiego. Super początek sezonu

Co za początek sezonu w wykonaniu Pawła Przedpełskiego! Wychowanek Apatora po powrocie do macierzystego klubu wydaje się być w życiowej formie. Tak dobrze nie było jeszcze nigdy, a dodatkowo sam zawodnik nie powiedział ostatniego słowa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Weekend prawdy Motoru i GKM-u INTERIA.TV

Reklama

Już po trzech kolejkach PGE Ekstraligi śmiało można stwierdzić, iż Paweł Przedpełski znajdzie się w gronie odkryć sezonu 2021. To, że będzie liderem krajowej formacji eWinner Apatora wiedzieliśmy od listopada, ale tegoroczne wyniki 25-latka z pewnością zaskakują nawet jego najwierniejszych kibiców. Wychowanek toruńskiego klubu jest na dobrej drodze, aby zaliczyć najlepszy sezon w karierze.

Reklama

Polski żużlowiec z kapitalnej strony pokazał się już na inaugurację najlepszej ligi świata, kiedy to eWinner Apator na własnym terenie podejmował Marwis.pl Falubaz, czyli jednego z głównych rywali w walce o pozostanie w elicie. Przedpełski wówczas doskonale poradził sobie z presją i z bonusami wywalczył aż 12 punktów, znacząco przyczyniając się do dwunastopunktowego zwycięstwa swojej ekipy.

25-latek równie dobrze pojechał tydzień później we Wrocławiu, gdzie przeciwko naszpikowanej gwiazdami Betard Sparcie przy jego nazwisku znalazło się 8 "oczek" z bonusem. Jakby tego było mało, torunianin poszedł za ciosem i w sobotni wieczór w Lesznie w starciu z aktualnymi mistrzami Polski uzbierał dokładnie tyle samo punktów. W sezonie 2021 Paweł Przedpełski ma więc jak na razie 29 "oczek" na swoim koncie, co można uznać za rewelacyjny rezultat.

Wielu kibiców z pewnością zastanawia się teraz jaki jest klucz do sukcesu tego młodego zawodnika. Okazuje się, że wychowanek eWinner Apatora zmienił nieco podejście do sportu. - Jak człowiek czuje się fajnie na motocyklu i ma z tego wszystkiego radość, to od razu jedzie się luźno. Nie przeciąga tego motocykla i nie siłuje się z nim. Ponadto nie robi się wówczas tych zbędnych ruchów, które nas spowalniają. Ja staram się cieszyć tą jazdą i zdobywać dobre punkty - oznajmił przed kamerami Eleven Sports.

Jeszcze nie tak dawno nic nie wskazywało na to, że reprezentant Polski kiedykolwiek zapuka do czołówki ligi. Po ukończeniu wieku juniora zazwyczaj był jednym z wielu. Ba, czasem nawet zawodził i to dlatego klub z Torunia w 2018 roku umożliwił mu zmianę barw. Wówczas Przedpełski wybrał ofertę Eltrox Włókniarza, gdzie okrzepł sportowo i nabrał niezbędnego doświadczenia. To właśnie w Częstochowie stał się po prostu kompletnym zawodnikiem.

Wszyscy w Toruniu mają nadzieję, że Paweł Przedpełski na tym nie poprzestanie i dalej będzie punktował na takim poziomie, jak ma to miejsce obecnie. Z 25-latkiem w życiowej formie eWinner Apatora stać na naprawdę wielkie rzeczy. Torunianie może i nie powalczą o czwórkę, ale z taką jazdą swojego wychowanka nie muszą bać się spadku z PGE Ekstraligi.

Wyniki Pawła Przedpełskiego w pierwszych trzech meczach sezonu w ostatnich pięciu sezonach:

Sezon 2021 - 29 punktów z bonusami

Sezon 2020 - 27 punktów z bonusami

Sezon 2019 - 16 punktów z bonusami

Sezon 2018 - 21 punktów z bonusami

Sezon 2017 - 9 punktów z bonusami

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź